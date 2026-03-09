Turismo Costa del Sol y la Mancomunidad Axarquía impulsan el estudio de la Ruta de los Alminares en la comarca

El proyecto ha sido coordinado por Turismo y Planificación Costa del Sol junto con el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y ha contado con la colaboración de la consultora Acción MK y la Asociación Sharqí Málaga. - TURISMO COSTA DEL SOL

Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha un estudio para impulsar la Ruta de los Alminares en la comarca de la Axarquía, una iniciativa que busca consolidar el patrimonio andalusí como un producto turístico cultural de alto valor. El proyecto ha sido coordinado por Turismo y Planificación Costa del Sol junto con el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía (como institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca) y ha contado con la colaboración de la consultora Acción MK y la Asociación Sharqí Málaga.

Según señalan en un comunicado el estudio identifica las características técnicas de los alminares, elabora una propuesta de ruta cultural y cicloturística, y define estrategias para poner en valor estos elementos patrimoniales. Además, dicho estudio sirve para corregir el relato histórico, mejorar la señalización de cada alminar y proponer una imagen unificada que facilite la promoción y difusión del recorrido.

La ruta se centra en los alminares de Daimalos (Arenas), Árchez, Salares, Corumbela (Sayalonga), Benaque (Macharaviaya) y Vélez-Málaga, combinando patrimonio, cultura y turismo sostenible. La presentación del estudio se realizó en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, donde técnicos de Acción MK expusieron las primeras propuestas ante los distintos consistorios. Cada municipio estudiará las ideas planteadas para posteriormente consensuar aportaciones y sugerencias en una próxima reunión.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de esta colaboración interinstitucional. "Esta ruta de los alminares andalusíes es una oportunidad estratégica para articular un producto turístico cultural de alto valor añadido, capaz de generar identidad, cohesión territorial y desarrollo económico sostenible", señaló. Díaz subrayó que la iniciativa permitirá diversificar la oferta turística durante todo el año, reforzando el atractivo cultural de la Axarquía.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín, ha resaltado que el proyecto dará continuidad a la consolidación del patrimonio andalusí, incorporando visitas guiadas, señalización adecuada y la creación de un producto turístico reconocible y alineado con los valores culturales de la comarca. Asimismo, destacó la labor de investigadores e historiadores de Sharqí Málaga, quienes han impulsado la creación y clarificación de la ruta para garantizar su autenticidad histórica.

Los miembros de Sharqí Málaga, Carmen Ruiz y Javier Cabello, celebraron la iniciativa y remarcaron que la Axarquía cuenta con una concentración única de alminares en Andalucía y España. "La Axarquía ya dispone de un estudio basado en el rigor histórico, que pone en el centro la autenticidad de su legado andalusí y elimina confusiones que habían lastrado su promoción turística", han afirmado.

La ruta de los alminares constituye un proyecto estratégico para la comarca, fortaleciendo la identidad cultural, fomentando la colaboración institucional y contribuyendo a la dinamización económica del territorio. Turismo Costa del Sol reafirma con esta iniciativa su compromiso por poner en valor el patrimonio histórico y desarrollar productos turísticos que combinen autenticidad, innovación y sostenibilidad.