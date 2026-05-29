Turismo Costa del Sol participa en una nueva edición de ICEF Spanish Education celebrada en Madrid con agentes y compradores internacionales especializados en turismo idiomático - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en una nueva edición de ICEF Spanish Education celebrada en Madrid, uno de los principales encuentros profesionales vinculados al segmento idiomático y a la enseñanza del español para estudiantes internacionales.

Las jornadas reunieron a agentes, compradores y profesionales especializados en programas de español y turismo educativo procedentes de distintos mercados internacionales, han indicado en un comunicado.

Durante el encuentro, los responsables de la oferta vinculada al aprendizaje del español han mantenido reuniones profesionales con agentes y compradores internacionales interesados en programas idiomáticos y experiencias educativas en España.

La participación de Turismo Costa del Sol permitió reforzar la promoción de la provincia dentro de un segmento turístico con creciente interés y proyección internacional.

La programación de ICEF Spanish Education se completó con distintos seminarios y mesas redondas centrados en cuestiones de interés para el sector idiomático. Los contenidos abordaron aspectos relacionados con tendencias del mercado, evolución de la demanda internacional y oportunidades vinculadas a la enseñanza del español como lengua extranjera.

Turismo Costa del Sol participó en el encuentro con una mesa propia de agenda de citas profesionales y el patrocinio de dos almuerzos celebrados durante las jornadas. Estas acciones permitieron dar visibilidad al destino Costa del Sol mediante la proyección de vídeos promocionales y la presencia del logo del destino en distintos soportes y formatos del evento.

El director gerente, Antonio Díaz, ha manifestado que "ICEF Spanish Education constituye un espacio de referencia para el segmento idiomático y para la promoción internacional de la oferta vinculada al aprendizaje del español".

De igual modo, ha destacado "la participación en este tipo de encuentros permite fortalecer el contacto con agentes y compradores especializados en turismo educativo".

Al respecto, ha subrayado que "el segmento idiomático continúa representando una oportunidad importante para la Costa del Sol por su capacidad para atraer estudiantes internacionales durante todo el año", y ha añadido que "la provincia cuenta con una oferta consolidada de escuelas de español y con una propuesta complementaria vinculada a cultura, gastronomía y estilo de vida".

Las jornadas permitieron además reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino para el aprendizaje del español, mostrando la diversidad de la oferta existente en la provincia. El encuentro favoreció también el intercambio profesional entre agentes internacionales, escuelas de español y entidades vinculadas al sector educativo y turístico.

La participación de Turismo Costa del Sol en ICEF Spanish Education se enmarcó dentro de su estrategia de promoción internacional orientada a fortalecer segmentos turísticos desestacionalizadores y de alto valor añadido. A través de estas acciones, la entidad busca seguir impulsando la comercialización de la oferta idiomática de la provincia y favorecer nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Con su presencia en este encuentro profesional celebrado en Madrid, Turismo Costa del Sol continúa reforzando la visibilidad internacional del destino dentro del segmento de enseñanza del español y turismo idiomático.