Turismo Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el segmento MICE con una acción propia en París - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado, junto con el Convention Bureau del Ayuntamiento de Málaga, una acción propia en París dirigida al segmento MICE. El evento consistió en un encuentro profesional de 24 horas con agencias especializadas interesadas en el destino Costa del Sol-Málaga.

La acción tuvo lugar en el hotel Domaines de Maffliers | Demeures de Campagne y reunió a un total de 20 asistentes, entre ellos representantes de 10 agencias MICE de París. El formato permitió establecer contacto directo con perfiles profesionales vinculados a la organización de reuniones, incentivos y eventos.

El encuentro se planteó como una convivencia de 24 horas entre clientes y proveedores, con el objetivo de favorecer el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas. A lo largo de la jornada se desarrollaron diferentes actividades orientadas a fomentar el networking y la generación de relaciones profesionales, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El programa incluyó una presentación del destino, un cóctel-almuerzo, un workshop con rotación de agencias por mesas de proveedores y diversas actividades de bienestar. Asimismo, se organizaron una degustación de vinos con sumiller, una cena y una sesión de networking en un ambiente distendido.

En la acción participaron dos hoteles y dos agencias receptivas miembros del Costa del Sol Convention Bureau y del Málaga Convention Bureau. En concreto, acompañaron a Turismo Costa del Sol representantes de Técnica de Viajes y H10, lo que permitió facilitar el contacto directo con los CEOs de las agencias invitadas.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado el valor de este tipo de acciones en el mercado francés. En este sentido, ha señalado que "este tipo de encuentros nos permite establecer contacto directo con agencias especializadas interesadas en el destino".

Asimismo, González ha subrayado "la importancia" del formato del evento para la generación de relaciones profesionales. "El objetivo es favorecer el intercambio de conocimiento y generar vínculos que puedan traducirse en oportunidades de negocio", ha afirmado.

La acción se desarrolló conforme al programa previsto y permitió establecer un total de nueve contactos profesionales. La calidad de los compradores fue valorada positivamente, así como el interés mostrado por el destino y por las novedades en el segmento MICE.

El mercado francés presenta una elevada madurez en este ámbito, con un alto porcentaje de empresas que organizan seminarios e incentivos. En este contexto, acciones como esta permiten posicionar la Costa del Sol en un entorno competitivo y reforzar su presencia entre agencias especializadas.

Entre los objetivos de la acción se encuentran continuar posicionando el destino en el mercado francés MICE, establecer nuevos contactos con potenciales clientes y promocionar las novedades de la oferta del destino. Asimismo, se busca facilitar la conexión entre la oferta y la demanda en este segmento.