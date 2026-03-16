Valero: Por Andalucía priorizará la vivienda si gobierna con medidas ante el "tsunami especulativo que propicia" Moreno

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero. - IU

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado de Sumar por Málaga en el Congreso, Toni Valero, ha responsabilizado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de la situación de "emergencia habitacional" y de "tsunami especulativo" que, en su opinión, se da en Andalucía, y ha avisado que, si la coalición Por Andalucía llega a gobernar tras las próximas elecciones autonómicas previstas para esta primavera, priorizará la adopción de medidas en materia de vivienda.

Así lo ha señalado Toni Valero en una rueda de prensa en la sede de IU en Málaga en la que ha concretado que, si Por Andalucía llega a la Junta, su "primera medida" va a ser "prohibir las compraventas especulativas", así como pretende "poner freno a los pisos turísticos" y "aplicar la Ley de Vivienda" estatal "para regular los precios del alquiler".

"Y, por supuesto, vamos a promover vivienda pública a precios asequibles para las familias trabajadoras", según ha agregado el dirigente de IU, que ha defendido que se necesita "ya un gobierno en Andalucía que actúe en defensa propia, del Estatuto de Autonomía y de los derechos de los andaluces".

Y es que, según ha sostenido el coordinador de IU, Andalucía está actualmente "en medio de la peor crisis" de "emergencia habitacional" que se ha dado hasta ahora, algo que ha achacado a que "el Gobierno autonómico y también los gobiernos locales del PP están obviando las necesidades de la ciudadanía, y siguen poniendo en bandeja de plata a los fondos de inversión lo que es un derecho, el derecho a la vivienda que deberían disfrutar todos los andaluces".

En esa línea, Valero ha advertido de que en las "grandes ciudades" de Andalucía como Málaga se está produciendo "un gran reemplazo" con el que se está "sustituyendo a vecinos por turistas y 'cruceristas'". "Nos están robando la esencia de nuestra tierra, y están convirtiendo a nuestras ciudades en escaparates, en parques temáticos al servicio del sector turístico, y no al servicio de una vida digna de vecinos", ha denunciado el representante de IU.

"PLAN DELIBERADO" DE JUANMA MORENO

Ha añadido que eso "no es fruto de una mala gestión" o de una "ineficiencia" por parte del Gobierno del PP-A en la Junta, sino que obedece a "un plan deliberado" del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cuyo proyecto es poner el derecho a la vivienda en manos del negocio privado y de los especuladores que se están haciendo con todo", según ha manifestado.

En esa línea, Valero ha criticado que Moreno "no interviene el mercado, no regula los precios, no prohíbe la oferta especulativa porque no quiere, porque eso significa que haya menos negocio para unos pocos", y al respecto ha alertado de situaciones como que en Sevilla los "bloques enteros de apartamentos turísticos casi han triplicado su registro desde 2020, y el alquiler ha subido un 9,6% interanual", mientras que "en Granada ya hay más de 11.600 viviendas de uso turístico para más de 65.000 plazas, y los alquileres están alcanzando máximos históricos".

Según ha añadido, algo similar "ocurre en Cádiz, donde las rentas del alquiler han crecido un 28%, o en Córdoba, donde la proliferación de pisos turísticos que se extienden como una mancha de aceite ya han obligado a tener que prohibir nuevas licencias en el centro y sur de la ciudad", según ha abundado antes de destacar que "el conjunto de Andalucía cerró con una subida en 2025 del precio del alquiler de un 15,2% interanual".

De esta manera, "Andalucía está batiendo récord a nivel del conjunto del Estado", y es "la tercera comunidad con los alquileres más altos, a pesar de ser la de renta media más baja del conjunto del país", según ha advertido Valero, que ha alertado así de "un tsunami especulativo que se hace con todo", y que ha remarcado que, "mientras ocurre esto en Andalucía, porque Moreno Bonilla lo propicia, otras comunidades autónomas han cogido el camino contrario y está saliendo bien".

Así, ha valorado que en comunidades como Navarra, Cataluña o Canarias están aplicando la Ley de la Vivienda, o están prohibiendo la compra de vivienda para uso especulativo, y eso está suponiendo una reducción de los precios de alquiler y que haya más facilidad para acceder a la vivienda en una situación de auténtica emergencia habitacional".

En esa línea, Valero ha aseverado que "hay soluciones", y "lo que falta en Andalucía es voluntad política", por lo que advierten al presidente de la Junta de que, "mientras no actúe, es responsable de cada desahucio que se provoca en Andalucía", y de que "tantas familias tengan que cambiarse de barrio cada vez que les suben el alquiler". "Mientras no actúe, es responsable de esta emergencia habitacional que sufren los andaluces", ha zanjado Valero en referencia a Juanma Moreno.