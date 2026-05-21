Valero critica que los pueblos de Antequera "se quedan sin agua" mientras "la Junta desvía el canon"

Archivo - El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU - Archivo

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha criticado este jueves que el Gobierno andaluz "desvía el canon del agua destinado a depuración en varios municipios de la comarca malagueña de Antequera" mientras "los acuíferos se agotan y la Unión Europea impone multas millonarias a Andalucía".

El miércoles los ayuntamientos de las localidades malagueñas Mollina, Fuente de Piedra, Humilladero y Alameda publicaron en sus respectivas redes sociales un comunicado en el que afirmaban que "a pesar de las abundantes lluvias registradas la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante" y debían restringir el uso de agua.

Valero ha explicado que son los pueblos los que "pagan las consecuencias de la falta de planificación hídrica frente a una crisis climática que ya no es una amenaza futura, es el presente".

En esta misma línea ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que "acabe de legalizar" los pozos de la Casa de Alba en el Parque Nacional de Doñana, pozos de los que afirma "se extrajeron ilegalmente entre tres y seis millones de metros cúbicos de agua del acuífero sin licencia durante años y ahora en lugar de sanción reciben una concesión".

Asimismo, ha afeado que se use "una vara de medir para el pueblo y otra para la aristocracia" y ha señalado que Andalucía lleva años acumulando "multas millonarias de la Unión Europea por no depurar correctamente sus aguas residuales".

Valero ha apuntado que "lo más grave" es que el canon de agua que pagan los andaluces para financiar las infraestructuras de depuración, "se desvía sistemáticamente hacia otras partidas dejando que los ríos se contaminen, que los ecosistemas se degraden y que las sanciones europeas las paguemos entre todos".

"Frente a esta política del despilfarro y el privilegio defendemos el agua como bien público y como tal debe gestionarse una planificación hídrica real adaptada al cambio climático así como una inversión efectiva en depuración y el fin de los privilegios de quienes han esquilmado nuestros acuíferos durante décadas", ha concluido.