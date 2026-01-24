Valero (IU-A) acusa a PP y Vox de "obedecer sin rechistar la estrategia de Trump: No es patriotismo, es sumisión"

El coordinador general de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha participado en Málaga en una manifestación contra las politicas del presidente de EEUU, Donald Trump. - IU

MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía (IU-A), Toni Valero, ha acusado a PP y Vox de "obedecer sin rechistar la estrategia de Trump", a la vez que ha calificado esta actitud de "sumisión envuelta en bandera. Eso no es patriotismo". El líder de izquierdas también ha exigido la salida de España de la OTAN.

En este sentido se ha pronunciado Valero este sábado en Málaga con motivo de su participación en la manifestación "Paremos a Trump y al Imperialismo" convocada por la Plataforma Andalucía por la Paz contra el Rearme y la Guerra, donde ha estado acompañado del secretario político de PCA Málaga y miembro de la dirección provincial de IU, Diego López.

"España no puede ser un país vasallo, la OTAN no nos protege, nos empobrece, nos exigen gastar 85.000 millones de euros en armas, más que en educación, mientras faltan médicos, mientras nuestros mayores se mueren sin recibir la ayuda a la dependencia. Eso no es seguridad, eso es negocio. Un negocio dirigido desde Washington y al servicio de la industria armamentística", ha expuesto.

Para Valero, frente a esto, "PP y Vox aplauden. Hablan de patriotismo, pero obedecen sin rechistar la estrategia de Trump. Eso no es patriotismo, es sumisión envuelto en bandera. Es poner los intereses de una potencia extranjera por delante de las necesidades de la gente de este país".

El líder de IU-A ha dicho que "cuando quien manda en la OTAN amenaza a Europa y trata a sus aliados como subordinados", la pregunta es "¿Qué hacemos ahí dentro?", y ha contestado que IU lo tiene claro y lo dice claro: "Ni silencio ni sumisión. España debe salir de la OTAN. Patriotismo no es obedecer a Trump, patriotismo es defender a la gente".