La vivienda y la situación de los bomberos vuelven a debatirse en el pleno de Málaga

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda y la situación de los bomberos, con sendas mociones urgentes de Con Málaga y el PSOE, han sido debatidas en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, correspondiente al mes de mayo.

En concreto, la moción de Con Málaga con medidas para "frenar los usos especulativos de la vivienda y la exclusión residencial , estableciendo una moratoria de cinco años para los apartamentos turísticos, entre otros, ha sido rechazada.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en que la situación es de "emergencia habitacional" y ha dicho al alcalde, Francisco de la Torre, que tiene una "responsabilidad directa, ya que "ha aupado que la especulación campe a sus anchas en la ciudad".

Ha destacado las medidas propuestas y ha dicho que "parten de una premisa, y es que lo primero que hay que hacer es proteger el uso residencial y prohibir los usos especulativos de la vivienda en Málaga". "Mientras haya familias que no pueden pagar un alquiler, no se puede tolerar que sigan existiendo usos especulativos de la vivienda". "La situación es insostenible".

"La iniciativa que hoy hemos trasladado aquí son medidas valientes, que tienen determinación y que permitirían que en el corto plazo se le pudiera dar solución habitacional a muchísimas familias en nuestra ciudad", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha coincidido en que es un "verdadero drama" que haya "familias que no tengan donde vivir, jóvenes que no puede pagar un alquiler..." criticando "el abandono por parte del bipartidismo".

También ha destacado las medidas que plantean Vox y que pasan, entre otros, por "bajar impuestos, prioridad nacional, derogar ley de viviendas".

El concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha criticado la gestión del equipo de gobierno y ha avisado, de nuevo, de que Málaga "es una de las ciudades que más está sufriendo el drama de la vivienda".

"Sus decisiones políticas, señor de la Torre, han empeorado la situación y nos han convertido en ciudad punta de lanza del fracaso de las políticas de vivienda y de los indicadores peores para poder acceder a una con garantía", ha abundado, al tiempo que ha dicho que "han saltado las limitaciones que nuestro planeamiento sabiamente contemplaba para evitar los usos especulativos turísticos de la vivienda".

Además, ha dicho que "aunque lo esté intentando no venga a vender más motos, no esta siendo parte de la solución, son parte del problema", ha agregado.

"El problema, señor alcalde, es que usted ya no es útil para atajar los problemas en la vivienda, porque mientras anuncian límites siguen aprobando apartamentos turísticos y vendiendo el suelo público, porque llegan tarde a todo, porque han negado el fenómeno y la realidad durante años y porque han permitido que la especulación avance mucho más rápido que las soluciones", asegurando que el "problema" es que De la Torre "ha asumido como algo normal que los malagueños nos tengamos que vivir" a otro lugar.

EQUIPO DE GOBIERNO

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha valorado que el PSOE admita que la vivienda "no es un problema de Málaga, es nacional, e incluso europeo" y ha añadido que "llevan ocho años gobernando --en España-- y no han hecho absolutamente nada".

Asimismo, ha criticado la posición del PSOE de "me opongo" a las medidas que plantean y ha dicho sobre las viviendas turísticas que han estado "35 años en la Junta y lo que han hecho es permitir la selva". "Todo les parece mal", ha lamentado y ha insistido en que "no estamos de acuerdo en intervenir el mercado".

"¿Quieren ayudar? Ayuden ¿La energía para cuándo? ¿La tasa turística, para cuándo? Ayuden un poquito", ha dicho al PSOE, al tiempo que ha insistido en que "sepan ustedes que son ustedes cómplices de esto: El precio del alquiler sube un 30% y la oferta cae hasta un 70% tras la ley de vivienda; Háganselo mirar", ha reprochado.

Finalmente, Morillas ha dicho al PP que son "responsables". "Parece que no han gobernado en esta ciudad nunca. Es que parece que no han gobernado en el gobierno de España. Ustedes son los responsables y sus políticas son un fracaso", ha concluido, aludiendo antes a la próxima movilización en junio en relación con la vivienda.

BOMBEROS

Por otro lado, sobre la moción urgente del PSOE en relación con "la situación de los bomberos y la necesidad de reforzar los servicios de extinción de incendios y salvamentos" ha sido aprobado el primer punto reconociendo la labor desarrollada por los profesionales del Real Cuerpo de Bomberos durante el incendio del hotel y el simultáneo producido en la zona de Portada Alta. El resto de los puntos han sido rechazados.

El edil del PSOE Salvador Trujillo ha reprochado al equipo de gobierno que "cuando Málaga ardía, quienes dieron la cara fueron los bomberos". "Los mismos bomberos a los que este Ayuntamiento lleva nueve años ignorándolos, porque esa es la verdad incómoda que ustedes intentan esconder", ha dicho.

"El incendio del hotel no solo ha calcinado un edificio, ha dejado al descubierto el incendio silencioso que su gobierno lleva años provocando dentro del Real Cuerpo de Bomberos", ha espetado al regidor, al tiempo que ha sostenido que "el problema es que el fuego no entiende de propaganda" y "mientras "la ciudad crece, el servicio de bomberos se debilita".

"Los bomberos de Málaga no le están pidiendo privilegios a este ayuntamiento, le están pidiendo algo mucho más importante, que deje de jugar con la seguridad de esta ciudad", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que "los bomberos se juegan la vida para garantizar la seguridad de nuestra ciudad" y "lo mínimo" es "dotarle de las condiciones de plantilla y de material para que hagan bien su trabajo. Es tan sencillo como eso", pidiendo al equipo de gobierno que "se pongan las pilas en esta cuestión porque están en juego la vida de nuestra gente".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar ha explicado que "hay momentos en los que una ciudad descubre de golpe aquello que lleva demasiado tiempo ignorando, y eso es exactamente lo que ha sucedido esta semana en Málaga". "El incendio del hotel no solo puso a prueba la capacidad de nuestros bomberos, también dejó al descubierto algo ahora evidente, el desgaste progresivo de un servicio esencial y de gran reputación y tradición".

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha defendido la actuación en relación con el incendio. Por otro lado, ha explicado que "en Málaga actualmente tenemos 256 bomberos. Dentro de un mes se incorporan 50 nuevos bomberos, más tres enfermeros que están en proceso, lo que son 309 bomberos. En el año hay una oferta de 45 bomberos más para el año 2024 y 2025 y 40 para el año 2026". También ha dicho que los bomberos están dotados de material y, por otro lado, ha recordado las inversiones.

Por su parte, De la Torre también ha tomado la palabra y ha explicado que "a lo largo de estos años he notado la tensión" en relación con el conflicto, pero "puedo decir que con la gestión de él --el edil-- en estos años ha cambiado el tema de tal manera que soy testigo de cómo en los parques de bomberos, a mí se ha podido recibir con cierta distancia, en un momento determinado, con cierta frialdad, cuando había, esa presión, esa crítica; y ha cambiado de una manera clarísima en los últimos años". A su juicio, refleja "la situación de diálogo, de colaboración, de cercanía, del concejal, también del alcalde, si me permite", ha abundado.

Por otro lado, han sido aprobada en el pleno las mociones urgentes del PP. En concreto, la relativa a movilidad ha sido finalmente, institucional y aprobada por unanimidad. De igual modo, ha salido adelante plantear que el Gobierno refuerce la seguridad en la provincia y dote de medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir el narcotráfico.