Yunquera (Málaga) celebra el 4 de junio el Corpus Christi, fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial

Cartel Corpus Christi de Yunquera - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

YUNQUERA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio de Yunquera (Málaga) celebra este jueves el Corpus Christi, su festividad local más antigua y emblemática, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta Antonia Ledesma junto al alcalde del municipio, José María Rodríguez, en la presentación de la celebración 2026.

En este sentido, Ledesma ha recordado que el municipio de Yunquera es de los pocos que sigue manteniendo la tradición de celebrar el Corpus Christi un jueves, donde el cuerpo de Cristo procesiona por las calles del pueblo.

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado el apoyo de la institución provincial a fiestas, tradiciones y eventos que forman parte de la esencia de la provincia, y que contribuyen a la dinamización y la promoción de los municipios de la provincia, especialmente a los de interior.

Tal y como ha explicado el alcalde, "al amanecer del Corpus, Yunquera despierta en un proceso de transformación después de que las manos expertas de los vecinos conviertan cada rincón en un lugar donde su aroma y colorido que no deja indiferente a ningún visitante".

Helechos frescos alfombran el suelo, romero y almoradux perfuman el aire y adornan las calles, junto a palmas y adelfas que engalanan los balcones. Todo ello, unido a los mantones que cuelgan de las viviendas de los lugareños como banderas de fe.

"Cada año, cada Corpus es único e irrepetible, y Yunquera elige la autenticidad del jueves como respeto por la esencia de una celebración que nació para ser vivida ese día de la semana. Esta fidelidad a la tradición litúrgica convierte el Corpus de Yunquera en algo especial, diferente y auténtico", ha destacado Rodríguez.

PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN

La eucaristía comenzará a las 18,00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, acompañada por la Coral Voces Para el Recuerdo. A las 19,00 horas será la procesión del Santísimo Sacramento por las calles, acompañados por los niños y niñas que han celebrado este año su Primera Comunión.

La salida será desde la Iglesia de la Encarnación y recorre las calles Doctor Jiménez; Pilar Piojo; Virgen del Rosario; Mesones; Cerecillo; Plaza de la Universidad; Calvario; El Poyo; Agua; Nueva; Cuzco; Plaza de la Constitución y regreso hasta la Iglesia.