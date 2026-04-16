La Carolina (Jaén) y Bailén (Jaén) acogen cursos del Eracis+ para mejorar la inserción laboral de personas vulnerables

Entrega de diplomas del Eracis+ en La Carolina - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los municipios jiennenses de La Carolina y Bailén han acogido diferentes acciones formativas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), dirigida a mejorar la inserción laboral de personas que se encuentra en situación o riesgo de exclusión social.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha asistido en Bailén al inicio de un curso de ayudante de cocina en Bailén en el marco de esta estrategia, en el que tomarán parte un total de 15 personas.

A través de esta acción formativa, que se desarrollará hasta el próximo mes de mayo, se ofrecerá formación para la preparación y presentación de elaboraciones culinarias a través de la utilización de técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos.

Tras este acto en Bailén, en el que ha participado el alcalde de esta localidad, Luis Mariano Camacho, Medina ha estado también presente en la entrega de diplomas a un total de 44 personas que han sido participantes en acciones formativas que se han llevado a cabo La Carolina en el marco de Eracis+.

En concreto, en este municipio se han desarrollado dos cursos de operario de producción y montadores de carrocería en esta localidad, de 120 horas de formación, en las que se han abordado desde los materiales, componentes, herramientas y maquinaria de carrocería, hasta aspectos vinculados con el control de calidad y la prevención de riesgos laborales.

Además de estos dos cursos, en los que han participado 20 personas, se ha impartido una tercera acción formativa sobre operario de producción, que ha contado con una decena de alumnos, y una cuarta, denominada 'Comunica con tu imagen', en la que han tomado parte catorce personas.