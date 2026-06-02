Castillo de Locubín (Jaén) celebrará su 41ª Fiesta de la Cereza del 19 al 21 de junio

Presentación de la 41ª Fiesta de la Cereza de Castillo de Locubín - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Castillo de Locubín celebrará entre los días 19 y 21 de junio su tradicional Fiesta de la Cereza, que este año alcanza su 41ª edición.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en la presentación de este evento que cuenta con la colaboración de la Administración provincial y que se ha convertido en "uno de los más señeros del calendario turístico y cultural de la provincia de Jaén".

Degustaciones de gazpacho, la tradicional manta castillera o de licor de cereza, showcooking y talleres de cocina, concursos gastronómicos, un mercado de artesanía y productos locales, actuaciones musicales y de baile o actividades para los más pequeños conforman un amplio programa que tendrá como centro neurálgico el Parque Municipal de Castillo de Locubín.

"Este evento es un claro ejemplo de cómo el desarrollo de una actividad agrícola puede transformarse también en gran atractivo turístico y de la capacidad de nuestros municipios para poner en valor nuestros recursos", ha destacado el presidente de la Diputación.

Reyes ha puesto el acento en cómo el cultivo de la cereza "no sólo ha adquirido un peso económico muy importante en esta localidad", sino que ha permitido que la fiesta organizada en torno a este fruto "sea una cita turística de primer nivel, atrayendo visitantes tanto de la comarca y del resto de la provincia jiennense, así como de fuera de nuestro territorio".

El presidente, que ha subrayado el orgullo que demiuestra la ciudadanía en Castillo de Locubín por ser la principal zona productora de cereza de la provincia, ha reconocido que esta Fiesta de la Cereza "ofrece una experiencia turística singular al visitante", algo "muy importante" si se tiene en cuenta que el viajero "apuesta cada vez más por el turismo de experiencias, por vivir cosas diferentes que permanezcan para siempre en su retina y su memoria".

En este sentido, Reyes ha recordado que desde la Diputación de Jaén se lleva "mucho tiempo" realizando una apuesta "importante" en esta línea, que se ha visto ahora reforzada con el diseño de nuevos productos e iniciativas en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, en los que se trabaja en cooperación con los ayuntamientos.

En la presentación de la 41ª Fiesta de la Cereza también han intervenido el alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, y la concejala de Cultura del municipio, María del Mar Navas. El máximo responsable del ayuntamiento castillero ha invitado a visitar un pueblo que "se viste de gala" para esta fiesta.

Precisamente, en el cartel anunciador de este año se ha optado por mostrar los trajes típicos del pueblo porque "las asociaciones se han preocupado también de poner en valor nuestro fandango castillero".

Rodríguez también ha informado sobre el homenaje que se rendirá a vecinos de la localidad en unos días que son motivo de encuentro y regreso para castilleros que están repartidos por el mundo. "La Fiesta de la Cereza ejerce como ese potente imán que hace que los hijos de Castillo regresen", ha dicho el alcalde.

Por último, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, María del Mar Navas, ha desglosado una programación con actividades para todos los públicos, "con el objetivo de que esta fiesta sea un punto de encuentro y de convivencia".

Además, la edil ha agradecido la implicación de las asociaciones locales, de los colectivos, de las cofradías, de los clubes deportivos y entidades colaboradoras, que "año tras año aportan su trabajo, ilusión y compromiso para que la Fiesta de la Cereza sea todo un éxito", una celebración que "pone en valor nuestro producto más apreciado, más emblemático y que sirve como escaparate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, y potencia muchísimo nuestro turismo".

Esta 41ª Fiesta de la Cereza incluye también en su programación actividades deportivas, entre las que figuran torneos de fútbol 7, fútbol base, tenis, pádel o ajedrez, rutas de senderismo, la exposición de pintura de Artlocubín o visitas al Museo Pablo Rueda.