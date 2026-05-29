Diputación destinará cuatro millones a mejorar la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda (Jaén)

Pleno ordinario de mayo en la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha aprobado en el pleno ordinario de este viernes destinar cuatro millones de euros para mejorar las instalaciones de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda (Jaén) tras su reapertura en febrero de este año.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha detallado que los cuatro millones de euros se repartirán entre este año y el próximo.

Sobre este asunto, Parra ha recordado que el año pasado se aprobó una partida de 700.000 euros para el arreglo de la fachada de la academia y ahora se va a "trabajar incorporando dos millones de euros más para actuar en partes de edificios históricos de esta Academia", con el compromiso además por convenio "de dar el año que viene otra aportación de dos millones de euros".

De esta forma, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha subrayado que finalmente van a ser 4,7 millones de euros los que la Diputación va a destinar a la Academia de Úbeda.

Esta partida se suma a otras a las que también se ha dado luz verde en esta sesión plenaria ligadas a la Guardia Civil, un cuerpo que "vital para la provincia jiennense cuando hablamos de seguridad en el mundo rural", según ha remarcado la responsable económica de la Diputación.

Al respecto, ha apuntado que en el marco del convenio anual para el arreglo de los cuarteles que tiene Diputación con la Dirección General de la Guardia Civil, se van a destinar 150.000 euros para la Comandancia de Jaén y otros 200.000 euros para el mobiliario del Aula Magna y el arreglo de los baños la Academia de Baeza".

Además de apoyar económicamente la mejora de estas infraestructuras de la Guardia Civil en distintos acuartelamientos de la provincia, en esta sesión plenaria se aprobado por unanimidad el nombramiento de Adela Tarifa como Cronista Oficial de la provincia de Jaén.

El pleno también ha abordado "la materialización de ese Plan de Empleo para la provincia vinculado con los jornales". Un plan, que tiene una cuantía de tres millones de euros, que va dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes, que oscila en una horquilla entre los 27.000 y los 42.000 euros por localidad y para el que se han fijado las normas que lo regulan.

Igualmente se han tratado iniciativas para, como ha señalado la vicepresidenta tercera, "seguir dando pasos para la recogida selectiva de materia orgánica, en este caso para la recogida de biorresiduos".

Para ello, ha anunciado que van a dedicar un millón de euros para adquirir un camión que va a pagar la propia Diputación con fondos propios y que complementa ayudas que venían por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Por último, Pilar Parra ha dado cuenta de otra cuestión tratada en este pleno, como es la ayuda que sigue prestando a los ayuntamientos para combatir el mosquito del Virus del Nilo, en especial en aquellos municipios que tienen una valoración alta de riesgo.

En esta línea, ha señalado que se han aprobado 268.000 euros para "actuar en un radio de 1,5 kilómetros y así prevenir y hacer posible que esas larvas no lleguen a reproducirse, evitando de esta forma el contagio y las enfermedades".