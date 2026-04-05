Diputación de Jaén abre hasta el 24 de abril el plazo para solicitar las becas Talentium Jaén. - DIPUTACIÓN JAÉN

JAÉN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones para la realización de estancias profesionales de cinco meses en Bruselas (Bélgica) --conocidas como becas Talentium Jaén-- dirigidas a jóvenes desempleados postgraduados y que se podrán solicitar hasta el próximo 24 de abril.

Según ha explicado la Diputación de Jaén en una nota, este programa de movilidad internacional, que inició su andadura en 2016, permitirá este año que un total de 27 personas, tanto graduados universitarios como de FP o con certificado de profesionalidad nivel tres en materias relacionadas con la gestión de los asuntos europeos de interés para la provincia de Jaén, "puedan mejorar su cualificación y experiencia para así favorecer su futura inserción en el mercado laboral".

Para acceder a esta línea de ayudas, dotadas con 7.500 euros cada una, las personas solicitantes deberán estar inscritas como desempleadas o pendientes de mejora de su empleabilidad en el Servicio Andaluz de Empleo; tener menos de 30 años y ser mayor de edad a la fecha de presentación de la solicitud; contar con una titulación de grado de alguna universidad española, del Espacio Europeo de Educación Superior, de Formación Profesional de Grado Superior o Certificado de Profesionalidad nivel tres, o estar en condición de obtenerla en el curso académico 2025/2026.

Además, habrán de estar empadronados en algún municipio de la provincia de Jaén, con una antigüedad previa al 1 de enero de 2026, disponer de una acreditación mínima de nivel B1 de los idiomas inglés o francés y acreditar un nivel mínimo de B2 de inglés o francés previamente al inicio de la estancia en Bruselas.

El objeto de estas ayudas es que los beneficiarios reciban una experiencia en la capital belga complementaria a su formación en materias relacionadas con la gestión de los asuntos europeos de interés para la provincia de Jaén, en especial, la gestión de información, proyectos y redes de cooperación.

Estas materias irán dirigidas a potenciar la experiencia de las personas que reciban estas ayudas en los siguientes ámbitos de trabajo: políticas europeas de interés para la provincia de Jaén; convocatorias comunitarias de financiación para su adaptación al entorno provincial; proyectos europeos e internacionales y gestión administrativa de las redes europeas.

Por último, esta línea de subvenciones, que está enmarcada en el Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén que la Diputación ha puesto en marcha para el año 2026, cuenta con un presupuesto de 202.500 euros.