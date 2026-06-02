La Diputación de Jaén acoge una exposición al aire libre con obras pintadas por vecinos de Sierra Mágina

Inauguracón de la muestra. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Jaén alberga hasta el 7 de junio una muestra de pintura al aire libre con cuadros realizados por 79 personas de Sierra Mágina, que verán expuestas sus creaciones en las paredes y balcones de este edificio de la capital jiennense.

Se trata de la sexta edición de la muestra 'Balcón&Arte Mágina, que impulsa la asociación de Desarrollo rural (ADR) de esta comarca con la colaboración de la Administración provincial y de la Caja Rural de Jaén.

"Es un lujo que el Palacio Provincial, el edificio civil más importante de la provincia de Jaén, acoja esta exposición con 79 obras de otros tantos autores de 18 municipios de Sierra Mágina, que demuestran su compromiso con la cultura", ha afirmado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Así lo ha indicado este martes durante la inauguración de esta muestra, en la que también ha participado en presidente de la ADR de Sierra Mágina, Antonio Morales. Tras su paso por este edificio de la capital, comenzará a recorrer los 18 localidades de la citada comarca.

Reyes ha señalado que esta propuesta se enmarca en los convenios que la Diputación, a través del área de Cultura y Deportes, "tiene con todos los grupos de desarrollo rural, pero sin lugar a dudas Mágina es una de las comarcas donde hay más actividad".

Al respecto, ha añadido que esta colaboración no se refleja solo en el proyecto Balcón&Arte Mágina, "sino que también hay otro tipo de actividades al cabo del año, como 'Enganchadas de un hilo', donde también las mujeres de Sierra Mágina son un claro ejemplo a seguir".

En esta línea, ha remarcado que "la actividad es permanente, independientemente de la edad que tengan las personas participantes". "Los cuadros, murales y lienzos que vamos a ver hoy, en los que se han implicado vecinos de cada municipio mostrando paisajes, gastronomía, cultura, monumentos y la agricultura de esta comarca, están hechos por autores de entre cuatro y 83 años, por lo tanto se demuestra que la cultura no tiene edad, y en Sierra Mágina menos", ha afirmado Reyes.

Por su parte, Morales se ha mostrado "inmensamente contento de que el ente provincial acoja esta exposición". "No deja de ser al aire libre, porque aquí también, como podéis observar, está al aire libre y todos los ciudadanos de Jaén que quieran van a poder acercarse a visitar este museo sin ningún impedimento", ha comentado.

Una vez acabada su estancia en la Diputación, esta muestra se trasladará a Larva para concluir del 12 al 18 de octubre en Arbuniel. En total, recorrerá 18 municipios de Sierra Mágina "transformando plazas y calles, para que vecinos, vecinas y turistas salgan a la calle a visitar este museo al aire libre".

El presidente de la ADR de Sierra Mágina ha señalado la importancia de poder desarrollar este tipo de actividades, al tiempo que ha valorado la apuesta continua de la Diputación "por este abanico de propuestas culturales y deportivas que anualmente se desarrollan" mediante la firma de los convenios que las asociaciones o los grupos de desarrollo rural vienen "firmando históricamente".

"Se hacen sin cortapisas, no nos ponen ningún condicionante para poder desarrollar en las diferentes comarcas esos proyectos culturales y deportivos que previamente traemos a la Administración provincial para su aprobación", ha manifestado.

Por todo ello, ha trasladado su felicitación a "todos", especialmente a los autores, que "son los grandes artífices de este evento trascendental para el desarrollo cultural" de los pueblos. "Pero también la Diputación Provincial por la apuesta que hace por la cultura y el deporte, y especialmente la figura de Paco Reyes por esa apuesta cultural y deportiva que viene desarrollando al menos durante estos últimos 15 años", ha finalizado Morales.