La ejecución del presupuesto de la Diputación de Jaén para 2025 "alcanza el 111% del inicial"

Pleno ordinario de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha celebrado este jueves pleno ordinario en el que se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, cuya "ejecución alcanza el 111 por ciento respecto al inicial"; esto es, un total de 414 millones de euros, que son 93 millones más que en 2024.

Así lo ha indicado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, que ha sido la encargada de exponer los principales datos de esta liquidación. También ha informado de distintas partidas económicas a las que se ha dado el visto bueno y que suman siete millones de euros para planes de empleo y de dinamización en los municipios.

Con respecto a la liquidación del presupuesto de la Diputación en 2025, recoge que la inversión en obra pública se ha situado en los 79,6 millones de euros --cifra que supera en 30 millones a lo destinado en 2024--, que el periodo medio de pago ha sido de 13,5 días y que "los ingresos se ajustan a la realidad en un cien por cien".

Además, en esta sesión plenaria, se ha dado el visto bueno a la aprobación de partidas económicas que suman siete millones de euros para planes de empleo y de dinamización de los municipios y que forman parte de los 20 millones de euros destinados a los ayuntamientos en el Plan de Choque por el Temporal.

De estos siete millones, cuatro millones se dirigirá a un plan de dinamización para 29 localidades menores de 5.000 habitantes de las zonas de la Sierra de Segura, El Condado y Sierra Mágina Oeste que no han sido beneficiarias de los fondos europeos EDIL.

La Diputación se encargará de la redacción y ejecución de proyectos que se beneficien de este plan, con el que los consistorios recibirán ayudas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y se situarán entre 50.000 y 200.000 euros, en función de su población.

La partida de tres millones restante irá destinada a un nuevo plan de empleo para la generación de jornales en los municipios menores de 20.000 habitantes, que recibirán una partida cuya cantidad oscila entre los 27.000 y los 42.000 euros.

Así, los consistorios cuya población sea menor de 1.000 habitantes recibirán 27.000 euros. Una cifra que se incrementará hasta 37.000 para las localidades que posean entre 1.000 y 3.000 habitantes y que llegará a 42.000 en el caso de las que tienen una población entre 10.000 y 20.000 personas.

Junto a estos asuntos, en este pleno se ha aprobado la aceptación de la delegación de facultades a la Diputación para la ejecución de los proyectos de los fondos EDIL por parte de los ayuntamientos que han sido beneficiarios de ellos.

En total, son 52 los consistorios de seis zonas de la provincia --Sierra de Cazorla, La Loma, el norte de la provincia, La Campiña, Sierra Sur y Mágina Este-- los que han recibido estos fondos europeos con los que se ejecutarán más de un centenar de actuaciones, centradas principalmente en el patrimonio, el turismo o el medio ambiente.

Mediante la delegación de estas competencias, la Diputación de Jaén se encargará, a través de un equipo multidisciplinar, de la ejecución y justificación de los proyectos, sufragados en un 85 por ciento a través de estos fondos europeos y en un 15 por cienro por los consistorios y que suman una inversión que se sitúa en torno a los 46 millones.

Además, según ha explicado Parra, la Diputación va a anticipar esta cantidad para que los consistorios puedan ejecutar sus respectivas actuaciones.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a una partida de 17.000 euros al Ayuntamiento de Quesada para la creación de una ruta literaria basada en la novela 'La península de las casas vacías', de David Uclés, y se ha dado lectura a una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo.

Esta declaración, apoyada por los dos grupos políticos representados en la Corporación Provincial y promovida por la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avalea), "viene a mostrar el apoyo a esas familias de víctimas de accidentes laborales".

La vicepresidenta tercera de la Diputación ha añadido que también se va a llevar a cabo una jornada con la participación de los trabajadores de los servicios sociales y esta asociación.