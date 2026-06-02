Nueva estrategia promocional para situar a Sierra Mágina (Jaén) como destino turístico de aventura

Campaña de promoción turística de Sierra Mágina - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de Sierra Mágina (Jaén) busca situarse como destino turístico de aventura a través de una nueva estrategia promocional que ha arrancado este martes y que se ha elaborado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de este espacio natural, que gestiona la Diputación de Jaén y que cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros financiados con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado junto al delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ayala, esta estrategia que incluirá distintas acciones promocionales.

En concreto, un vehículo rotulado con la nueva marca turística que se ha diseñado de este parque natural, que tiene como lema 'Sierra Mágina: Camina, corre y vuela', dará a conocer este destino turístico por distintos puntos del territorio provincial hasta el próximo 10 de junio.

Este recorrido promocional, que permitirá informar a la ciudadanía sobre los nuevos materiales turísticos que se han elaborado de este parque natural --catálogos de senderismo y cicloturismo o la guía gastronómica 'Saborea Sierra Mágina'-, se ha complementado con una campaña específica en autobuses urbanos de Jaén capital, que mostrarán distintos enclaves de este parque natural.

Además, se ha puesto en marcha un pasaporte de turismo activo de Sierra Mágina y se están difundiendo los atractivos de esta zona de la provincia a través de distintos influencers especializados en aventura, naturaleza y viajes que suman 1,5 millones de seguidores.

Para Ayala, esta iniciativa "tiene por objetivo consolidar Sierra Mágina como referente en turismo activo, deportivo y de naturaleza apostando por un modelo sostenible, innovador y de bajo impacto ambiental".

Ha añadido también que Sierra Mágina "reúne todos los ingredientes para convertirse en un destino de referencia del turismo de interior, dado su patrimonio natural, su oferta deportiva, su gastronomía y una implicación ejemplar de administraciones, empresas del sector y vecinos".