El pleno de la Diputación de Jaén abordará partidas por 4,3 millones para mejorar instalaciones de la Guardia Civil

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JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de la Diputación de Jaén previsto este viernes abordará, entre otros asuntos, una serie de partidas que suman más de 4,3 millones de euros y que se dedicarán a mejorar instalaciones de la Guardia Civil en la provincia.

El orden del día también una propuesta para aprobar 268.000 euros destinados a la prestación del servicio de desinsectación en municipios en los que hay riesgo alto de transmisión del Virus del Nilo Occidental, según ha informado este jueves en una nota la Administración provincial.

Sobre el primero de los asuntos, su presidente, Francisco Reyes, ha explicado que se lleva a esta sesión "un acuerdo con la Dirección de la Guardia Civil para la rehabilitación de distintas estancias de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil de Úbeda".

En total, y durante los dos próximos años, la Diputación invertirá cuatro millones de euros para acondicionar partes de los edificios principal, norte y oeste de este acuartelamiento, que ha vuelto a abrir sus puertas después de que haya permanecido cerrado más de tres décadas.

"Esta partida se suma a los 700.000 euros que ya aportamos con anterioridad para que la Academia de la Guardia Civil de Úbeda pudiera volver a funcionar, atendiendo así una demanda importante de esta ciudad, que ha recuperado uno de sus símbolos, con todo lo que esto supone también desde el punto de vista económico", ha afirmado Reyes.

Junto a esta nueva partida de cuatro millones, se van "a destinar otros 200.000 euros para mejorar el aula magna y otras instalaciones de la Academia de Baeza y otros 150.000 euros más permitirán realizar mejoras en la Comandancia de Jaén".

"Somos conscientes de lo que supone en un sistema democrático una seguridad pública de calidad y la Guardia Civil, sin lugar a dudas lo es, especialmente en una provincia como la nuestra con 97 municipios, muchos de ellos menores de 10.000 habitantes", ha señalado. Por ello, desde la Diputación se va a "seguir colaborando con un cuerpo tan especial para la provincia" como éste.

Por otra parte, en el pleno de este viernes se pondrán sobre la mesa "otras iniciativas importantes" para los municipios, "como puede ser la partida de 268.000 euros de cara a llevar a cabo actuaciones de desinsectación en localidades que están en riesgo alto de que se pueda desarrollar el Virus del Nilo".

"Nos encontramos ante un problema que se ha convertido en estructural, que va a venir cada año, sobre todo en los meses en los que se intensifica el calor, y hay que dar respuesta", ha subrayado el presidente de la Diputación.

En este sentido, ha valorado que, con propuestas como ésta, la Administración provincial "da un paso adelante, como ya hizo el año pasado, para ponerse al lado de los pueblos haciendo trabajos de fumigación y de destrucción de larvas en un radio de un kilómetro en torno a los núcleos de población con el objetivo de que este problema de salud pública afecte lo menos posible a la ciudadanía".