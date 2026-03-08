El Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Jaén cierra con 220 coches vendidos y 3.900 visitantes

Archivo - Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Jaén. - FERIAS JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Jaén, Compra Ventas, ha cerrado este domingo sus puertas con un balance muy positivo, consolidándose un año más como una importante plataforma comercial para el sector del vehículo usado.

Según ha indicado la Diputación en una nota, durante los cuatro días de feria se han vendido 220 vehículos, una cifra que cumple con las expectativas marcadas por la organización y que se mantiene en niveles similares a los registrados en la edición anterior. "Son datos que responden a las previsiones que teníamos antes del inicio del salón", ha señalado Paco Reyes, presidente de Ferias Jaén.

Los concesionarios y empresas de compraventa presentes en esta edición han valorado muy positivamente su participación, ya que todos ellos "han logrado cerrar un número destacado de operaciones, lo que confirma la rentabilidad de este encuentro comercial para el sector".

Desde la organización recuerdan además que las más de 220 unidades vendidas corresponden a operaciones iniciadas y cerradas durante la propia feria. No obstante, la experiencia de años anteriores indica que en las próximas semanas se cerrarán nuevas ventas derivadas de los contactos establecidos durante estos días.

En cuanto a la asistencia, el salón ha recibido alrededor de 3.900 visitantes, una cifra "también destacable y ligeramente superior a la registrada en la pasada edición". La organización ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos. "El balance es muy positivo en todos los aspectos", ha destacado Reyes, quien ha subrayado además la consolidación de este evento dentro del calendario ferial de la provincia.

Asimismo, ha destacado que las cifras obtenidas en esta feria reflejan de nuevo la confianza del público en esta cita. Un respaldo que, según las previsiones, "seguirá creciendo en próximas ediciones".