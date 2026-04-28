Abierto hasta el jueves el plazo de presentación de ponencias para el Congreso Científico del MMH 2026

El congreso científico del MMH 2026 se celebrará en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes). - MMH

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de ponencias Congreso Científico del MMH 2026 finalizará a las 23,59 horas de este jueves, día 30 de abril, cuando quedará cerrada la admisión online de propuestas para las sesiones técnicas que se celebrarán en paralelo al evento expositivo. Hasta el momento, se han recibido ya más de 60 candidaturas, entre las que se seleccionarán las más indicadas para ser impartidas durante los tres días del encuentro, que tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes).

El Comité Científico del MMH 2026, presidido por Patricia Ferrer, estableció un plazo de dos meses para la recepción de estos paneles, que pueden ser presentados por empresas mineras, compañías que formen parte de la industria auxiliar, centros tecnológicos, universidades o administraciones públicas, así como por personas a título individual, tal como ha informado la organización en una nota.

Las áreas temáticas que se han establecido abarcan aspectos como el marco regulatorio, la protección ambiental, la innovación tecnológica y la eficiencia operativa; así como la financiación de proyectos, el desarrollo del talento o la integración de la I+D+i y la digitalización, o la transición energética del sector. Todos estos temas han sido considerados palancas para una minería más eficiente, descarbonizada y resiliente, con la sostenibilidad como preocupación transversal.

El Congreso Científico pretende, de esta forma, abordar casos reales y nuevos proyectos que ayuden a entender los factores de éxito y los obstáculos a los que se enfrentan las iniciativas mineras estratégicas en Europa, primando las iniciativas alineadas con las políticas europeas de materias primas, los programas de financiación y los marcos estratégicos vigentes y futuros.

Serán actividades complementarias a la zona expositiva del MMH 2026, que se celebra en esta ocasión con el lema La minería, pilar estratégico para el futuro de Europa y que cuenta entre sus objetivos prioritarios la divulgación y difusión de la industria minera a todos los sectores y agentes sociales. Para ello volverá a contar con un área educativa dirigida al público general, que recibirá visitas escolares programadas, y se reeditará un acuerdo con la Escuela Superior de Minas de España para recibir a estudiantes de grados vinculados a esta industria.

El MMH 2026 es el principal encuentro de la minería metálica en Europa. Está organizado por Aminer y Mining and Mineral Events (MME) y promovido por la Junta de Andalucía, y cuenta con la colaboración de Primigea y el Instituto Geológico y Minero de España. Su próxima edición ha comprometido ya un mayor espacio expositivo y un número superior de stands que la edición de 2024, por lo que se espera que supere sus cifras alcanzando al menos los 7.000 metros cuadrados, 300 expositores y 15.000 visitantes.