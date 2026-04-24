Abierto el plazo para pedir ayudas al alquiler joven y a afectados por incendio de Peña Escrita en Almuñécar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo del incendio registrado en agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, que afectó a cerca de 600 hectáreas, incluyendo unas 160 de cultivos subtropicales, provocando importantes daños en sistemas de riego, árboles y explotaci - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Granada ha publicado este viernes las bases reguladoras de las ayudas municipales destinadas tanto a los agricultores afectados por el incendio de Peña Escrita como al alquiler joven, de manera que las solicitudes podrán tramitarse a partir del próximo lunes 27 de abril, tanto a través de la sede electrónica municipal como de forma presencial en las Oficinas de Atención al Público del Ayuntamiento.

El alcalde de la localidad costera Juan José Ruiz Joya, ha señalado que este paso supone la activación definitiva de ambas líneas de apoyo, y ha destacado que se da cumplimiento a un compromiso claro con los vecinos, "facilitando desde ya el acceso a estas ayudas que responden a necesidades reales del municipio".

Asimismo, el regidor sexitano ha recordado que el Consistorio destina un total de 400.000 euros a estas dos líneas, tras recibir la autorización de la Junta de Andalucía para asumir estas competencias, y ha subrayado que "aunque no sean competencias propias, cuando hay una necesidad evidente, el Ayuntamiento actúa".

En concreto, una de las líneas está dirigida a paliar los efectos del incendio registrado en agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, que afectó a cerca de 600 hectáreas, incluyendo unas 160 de cultivos subtropicales.

Para ello, se han habilitado 100.000 euros en ayudas destinadas a la reparación de sistemas de riego, la recuperación de explotaciones y la reposición de cultivos, con una cuantía de hasta 3.000 euros por hectárea y un máximo de 10.000 euros por beneficiario.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha activado una segunda línea dotada con 300.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes empadronados en el municipio, en un contexto marcado por la dificultad de acceso al alquiler residencial.

Estas ayudas podrán alcanzar hasta 200 euros mensuales, con un máximo de 2.400 euros anuales por beneficiario.

Para finalizar, Ruiz Joya ha animado a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales, señalando que "queremos que nadie que cumpla los requisitos se quede sin optar a estas ayudas, destinadas a apoyar a quienes más lo necesitan en estos momentos".