Absuelto por legítima defensa uno de los implicados en el tiroteo de Alhendín (Granada)

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha absuelto este martes a uno de los cinco implicados en el tiroteo registrado en Alhendín en marzo de 2020 al considerar que actuó en legítima defensa cuando se defendió con disparos de un grupo formado por otros cuatro encausados que abrió fuego contra él e hirió a dos de ellos.

Un acuerdo de conformidad entre las partes ha evitado la celebración del juicio previsto este martes en la Sección Segunda de la Audiencia por este caso, en el que los acusados se enfrentaban inicialmente a una petición fiscal de diez años de prisión.

En virtud de este acuerdo entre las defensas y la Fiscalía los cuatro implicados en este tiroteo, que han reconocido los hechos, no entrarán en prisión.

El tribunal ha dictado la sentencia en Sala, consistente en penas de prisión por tenencia ilícita de armas y amenazas que no superan los cuatro meses y 15 días de prisión, por lo que han sido suspendidas con la condición de que no vuelvan a delinquir durante un periodo de tres años y el pago de 720 euros dos de ellos y 540 los otros dos.

El tiroteo se produjo el 6 de marzo de 2020, cuando uno de los procesados, ahora absuelto en este juicio, se vio obligado a huir y refugiarse en su vivienda al abrirse fuego contra la misma.

Temiendo por su integridad física, se refugió en una habitación del piso superior, cogió una pistola de su propiedad para la que tenía licencia, se acercó a la ventana y, con la intención de disuadir a los otros procesados, abrió fuego.