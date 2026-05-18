Adelante Andalucía irá a las generales en solitario: "Subimos por independencia de la izquierda que está en el Gobierno"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, celebra los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España) - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha confirmado este lunes que su formación concurrirá a las próximas elecciones generales cuando se convoquen después de no concurrir en los comicios de julio de 2023 y ha garantizado que Adelante mantendrá su línea "independiente" respecto a la "izquierda clásica y tradicional que está en el Gobierno" de la Nación.

García se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que Adelante Andalucía se haya convertido en la gran sorpresa de las elecciones autonómicas cuadriplicando sus resultados para pasar de dos a ocho diputados, superando a Por Andalucía y siendo tercera fuerza en las provincias de Cádiz y Sevilla por delante de Vox.

Preguntado por si ve más a cerca a Adelante Andalucía de contar con representación en las Cortes Generales, García ha confirmado que su partido se presentará a los comicios y "va a estar en el próximo Congreso de los Diputados cuando sean las elecciones generales" porque está convencido que este 17M "a mucha gente le entró el gusanillo de votar a Adelante para que estén en el Congreso haciendo una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz".

Al ser cuestionado por la reflexión del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, apelando a la colaboración de las fuerzas a la izquierda del PSOE tras el buen resultado de Adelante Andalucía el 17M, el portavoz de Por Andalucía ha asegurado que "nos coordinaremos en el futuro Parlamento de Andalucía con total naturalidad y tranquilidad" pero ha querido dejar "muy claro que Adelante ha subido porque ha mantenido una línea independiente de las izquierdas clásicas, tradicionales, que están en el Gobierno central".

"Los resultados dicen una cosa muy bonita, y es que Adelante Andalucía ha subido mucho, pero IU y Podemos, que es la candidatura Por Andalucía, se han quedado igual y no le hemos quitado votos. Lo que hemos hecho es ampliar el espacio y conectar con otra gente que si no existía Adelante Andalucía no habría votado, a lo mejor se hubiera quedado en casa o habría votado otras opciones, pero no habría votado una candidatura de unidad de la izquierda, porque somos proyectos diferentes y conectamos con gente diferente y lo que estamos demostrando es que se amplía el espacio y sacamos a mucha gente de la desesperanza", ha concluido.

