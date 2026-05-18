PP subraya su racha ganadora "ininterrumpida" de siete años en Almería, cuyo apoyo es "decisivo" para impulsar a Moreno

El candidato al Parlamento y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Parlamento andaluz y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que su formación "ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas" de manera "contundente" en la provincia y consolida una racha ganadora que se extiende durante los últimos siete años de forma "ininterrumpida, elección tras elección".

Fernández-Pacheco ha destacado que los votos del partido en Almería se tornan de nuevo "decisivos" para que el próximo presidente de la Junta de Andalucía "vuelva a ser Juanma Moreno", tras haber cosechado 128.829 --9.874 más que en 2022-- y haber obtenido los mismos seis escaños pese a haber caído 2,68 puntos porcentuales, al conseguir el 42,88 por ciento de los apoyos.

Según ha estimado el líder de los 'populares' almerienses, la formación ha vuelto a "tener el doble de escaños que el resto de partidos políticos que se presentaban a estas elecciones", frente a los tres conseguidos por Vox y los tres del PSOE, que pasa a ser tercera fuerza.

El candidato ha recalcado además que el PP "ha ganado en 87 municipios de la provincia, lo que significa seis municipios más de los que obtuvimos en el año 2022". "Gracias a los votantes que han ido a su colegio electoral, han cogido la papeleta del Partido Popular y han votado por nuestra formación política", ha trasladado.

Fernández-Pacheco ha reconocido el papel de los alcaldes y concejales del partido, señalando que "los alcaldes y los concejales del Partido Popular de Almería han entendido que estas elecciones eran sus elecciones, que en estas elecciones el futuro de sus pueblos también se estaba en juego" y que "se han movilizado como nunca".

El dirigente ha subrayado que "un resultado como este no se obtiene si no es gracias al trabajo de mucha gente" y ha enfatizado que "hoy aquí hemos ganado todos y hemos ganado todos gracias al trabajo de todos".

Fernández-Pacheco ha manifestado así su compromiso hacia los votantes que "de manera mayoritaria han vuelto a confiar en el PP de Almería", ya que "no les va a fallar". "No les hemos fallado nunca y no les vamos a fallar", ha afirmado.