Badanelli valora que el proyecto de Vox crece "elección tras elección" con 53.800 votantes en Córdoba

Representantes de Vox Córdoba en la noche electoral del 17M. - VOX

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha destacado que los resultados del 17M, con 53.816 votos en la provincia, "demuestran que el proyecto de Vox sigue creciendo elección tras elección" y ha advertido de que "esto no ha hecho más que empezar".

En una nota para analizar la jornada electoral, Badanelli ha agradecido "de corazón" el trabajo realizado durante toda la campaña por afiliados, simpatizantes, coordinadores, apoderados, voluntarios y "todas las personas que han hecho posible este gran resultado".

En este sentido, ha resaltado que "Vox ha vuelto a hacerlo", de modo que "igual que ocurrió en Extremadura, Aragón y Castilla y León, seguimos creciendo y demostrando que cada vez más españoles quieren un cambio real y políticas valientes".

La candidata ha asegurado que "las urnas han hablado claro" y que "el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendrá que escuchar el mensaje enviado por los andaluces y tendrá que escuchar a Vox", insistiendo en que "la formación será determinante para el rumbo político de Andalucía durante la próxima legislatura".

De este modo, la representante de Vox ha defendido que gracias a la presencia y fortaleza de su partido "habrá más prioridad nacional, más apoyo a las familias, más vivienda, más empleo, menos impuestos y más oportunidades para quienes trabajan y levantan Andalucía cada día".

En palabras de Badanelli, "los andaluces han apostado por una alternativa firme, útil y valiente", de manera que ha aseverado que "Andalucía va a notar el cambio y vienen cosas muy importantes para esta tierra".

En concreto, Vox ha mantenido la representación de un parlamentario que tenía, todo ello después de subir en votos en estos comicios, de 48.208 a 53.816, que en porcentaje ha supuesto pasar del 12,44 al 12,63%.