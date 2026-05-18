Molina destaca que el PP es "el partido de Córdoba" con más de 184.000 cordobeses, con 11.000 nuevos

Representantes del PP de Córdoba en la noche electoral por el 17M. - PP

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha agradecido "el gran apoyo" que ha tenido el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "con más de 184.000 cordobeses" que "siguen viendo en el PP el partido que más se parece a ellos", de modo que ha resaltado que el PP es "el partido de Córdoba, el partido de los cordobeses", y ha dado las gracias también a "los nuevos 11.000 cordobeses que se han sumado a esta gran familia del PP de Córdoba".

En su intervención para analizar los resultados, el popular ha manifestado que "hace no tanto tiempo nunca hubiésemos pensado que íbamos a ganar elección tras elección como ahora hace este gran partido que es el PP de Córdoba", de manera que ha declarado que "hay que estar muy orgullosos del trabajo hecho todos juntos".

Ha hecho distintos agradecimientos, desde la candidatura, "la mejor en la historia, desde el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido", tras "una campaña espectacular", con el coordinador, Miguel Ángel Torrico, "al frente".

También a los representantes de Nuevas Generaciones, a los más de 1.400 agentes electorales, interventores y apoderados que han estado en todas las mesas. "Sois la fuerza de Andalucía, la fuerza del PP", ha ensalzado Molina.

En relación a los datos, el popular ha indicado que el PP ha logrado "un resultado del 43,27% del porcentaje de votos, 21 puntos más que el siguiente partido y 31 puntos más que el tercero". "Es un resultado del que hay que sentirse muy orgullosos", ha apostillado.

"Y eso significa que durante los siguientes cuatro años, de la mano del presidente, Juanma Moreno, vamos a dedicarnos a lo que hemos hecho todos los días de estos últimos años: seguir resolviendo los problemas reales de los ciudadanos; seguir haciendo que Andalucía y Córdoba avancen", y que sean "líder", ha expuesto Molina.

En concreto, el PP ha bajado un parlamentario en estos comicios, de siete a seis, pese a la subida en votos, de 172.980 a 184.336, que, no obstante, en porcentaje ha supuesto pasar del 44,65 a 43,27%.