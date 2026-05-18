Jaén Merece Más queda lejos de lograr escaño tras obtener 7.961 votos, casi 11.000 menos respecto a 2022

Candidatos y responsables de Jaén Merece Más en la noche electoral. - JM+

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+), con el 2,34 por ciento de los votos en la provincia, ha quedado lejos de conseguir el objetivo de tener escaño en el Parlamento de Andalucía. Ese porcentaje, fruto de los 7.961 votos obtenidos, supone un descenso con respecto a los 18.873 votos y el 5,9 por ciento que cosechó en 2022.

Entonces rozó la representación como cuarta fuerza de la provincia, mientras que ahora es la sexta. También en la capital ha visto disminuido su peso al sacar 3.760 votos y el 6,1 por ciento frente a los 9.819 votos y el 17,14 por ciento de hace cuatro años.

Desde JM+, se ha reconocido que "no se han alcanzado los objetivos marcados", pese a lo cual también ha subrayado que "la reivindicación por el equilibrio territorial y la corrección de la deuda histórica sigue más viva que nunca".

"Los resultados no han sido buenos, no hemos obtenido el parlamentario por el que luchábamos con tanto esfuerzo. Ha quedado patente que el electorado ha votado en clave puramente ideológica y ha antepuesto ese objetivo con respecto a la clave territorial y el agravio en infraestructuras e inversiones en la provincia de Jaén", ha dicho en una nota el presidente del partido, Juan Manuel Camacho.

Al hilo, ha señalado "la gran oportunidad histórica que los jiennenses han dejado escapar" para influir en las políticas autonómicas: "Como vaticinamos, el PP pierde la mayoría absoluta, quedándose a dos escaños, y es una oportunidad histórica no aprovechada por los jiennenses para condicionar la gobernabilidad a favor de nuestra provincia", ha afirmado.

Por su parte, el cabeza de lista de JM+, Luis García Millán, ha hecho "un llamamiento firme e inexcusable a los parlamentarios electos por la provincia de Jaén", de manera que, "en un ejercicio de verdadera responsabilidad, antepongan las demandas de esta región a sus siglas políticas" y no se sometan "a las directrices de Sevilla o Madrid".

"Tienen el deber ético de luchar por la dignidad de las personas que habitan en la provincia y romper la indiferencia ante el ninguneo que venimos sufriendo. Les instamos a tener valentía, dejar de lado a sus jefes y exigir que se acabe de una vez por todas con nuestra deuda histórica", ha subrayado el candidato.

Finalmente, desde JM+ se ha asegurado que "no dará un paso atrás en su filosofía constructiva y de lucha", ya que "el fracaso sería no haberlo intentando. Así, "continuará vigilante, trabajando día a día con la constancia" para "asegurar que la provincia no vuelva a quedar relegada al furgón de cola de las inversiones por los partidos de siempre, que, paradójicamente, aumentan su representación en Jaén".

SEGUNDA CONCURRENCIA

Se trata de la segunda vez en la que el partido --surgido en 2022 de la plataforma ciudadana del mismo nombre-- ha concurrido a las elecciones andaluzas. Con ello, aspiraba a convertirse en "fuerza determinante" para reclamar inversiones "históricamente pendientes" y revertir el "olvido institucional" que ha sufrido la provincia por parte de los sucesivos gobiernos de la Junta.

En este sentido, planteaba también su candidatura como "una apuesta decidida por el talento local", con representación de distintas comarcas jiennenses y perfiles profesionales vinculados a ámbitos como la tecnología, el mundo rural, el derecho, la educación y la sanidad.

JM+ se presentó por primera vez a las elecciones andaluzas en 2022, con Antonio Jesús Sánchez-Cañete como cabeza de lista. Logró 18.873 votos, aunque no fueron suficientes para obtener representación en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Mejor le fue en los comicios municipales de 2023. En la capital jiennense, consiguió tres concejales, que fueron decisivos para decantar la Alcaldía hacia Agustín González (PP) frente al PSOE, que había ganado las elecciones. Sin embargo, la "inacción" del Partido Popular a la hora de cumplir el pacto de gobierno llevó a JM+ a presentar una moción de censura junto al PSOE en diciembre de 2024.

Días después, el 2 de enero de 2025, la moción de censura salió adelante y Julio Millán (PSOE) se volvió a convertirse en regidor, de modo que Jaén es la única capital andaluza con alcalde socialista, al frente de un equipo de gobierno del que también forma parte JM+, incluido el citado García Millán, que es cuarto teniente de alcalde.

Además de en el gobierno de la capital, el partido provincialista está presente en los de Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones, en estos casos, junto al PP.