Adelante descarta abstenerse para que Moreno no pacte la investidura con Vox: "Somos la oposición del futuro al PP"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García (c) durante el acto de cierre de campaña celebrado en la capital andaluza. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha cerrado este lunes por completo la puerta a la posibilidad de abstenerse en la investidura del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox porque el resultado de las elecciones de este 17 de mayo convierte a su formación en la "oposición del futuro al PP".

García se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que Adelante Andalucía se haya convertido en la gran sorpresa de las elecciones autonómicas cuadriplicando sus resultados para pasar de dos a ocho diputados, superando a Por Andalucía y siendo tercera fuerza en las provincias de Cádiz y Sevilla por delante de Vox.

"Hemos sentado las bases para en el futuro poder echar a la derecha y transformar Andalucía porque se ha demostrado que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP-A y somos la herramienta más útil para enfrentarnos a la derecha y a las privatizaciones de la sanidad", ha añadido el portavoz de Adelante, que se ha mostrado convencido de que una de las claves de su éxito electoral reside en que "somos una fuerza con manos libres para defender al pueblo andaluz de las políticas que creamos que son perjudiciales para Andalucía, independientemente de quién las haga, y de que somos una izquierda independiente del PSOE-A".

En este sentido, García ha garantizado que Adelante seguirá siendo una "izquierda claramente transformadora y eso no pasa por ser subalterno al PSOE, por conformarnos con simplemente coger dos sillones en un gobierno del PSOE, sino que nosotros aspiramos a mucho más, y para eso tenemos las manos libres para criticar al PSOE cuando sea necesario como izquierda andalucista e independiente del PSOE.

Preguntado por si contempla la opción de abstenerse para evitar un pacto entre PP y Vox para la investidura de Moreno, García la ha descartado de forma tajante. "¿Cómo vamos a hacer eso nosotros?. Somos oposición a ese gobierno y vamos a combatir a un gobierno que está privatizando la sanidad, que se está cargando la universidad pública y la dependencia. Ahora mismo en Adelante Andalucía somos la oposición del futuro al PP y por supuesto no vamos a hacer presidente al señor Moreno Bonilla", ha concluido.