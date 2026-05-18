El PP de Jaén destaca que el partido sube en votos y logra "el mejor resultado histórico" en la provincia

Erik Domínguez y Catalina García (c), junto a otros miembros del PP de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha valorado el 43,73 por ciento de los votos que su partido ha obtenido en las elecciones al Parlamento andaluz de este domingo en la provincia, donde ha logrado "el mejor resultado histórico".

Este dato ha sido posible "gracias a que más de 148.200 personas han confiado en el proyecto" 'popular', "que suponen 12.500 votos más que en 2022", aunque manteniendo los seis parlamentarios que el PP ha tenido en la última legislatura.

"Somos la fuerza de Andalucía", ha dicho Domínguez, quien ha destacado también que la provincia de Jaén "ha sido la única que ha subido en porcentaje de votos".

Así lo ha indicado en una primera valoración tras la jornada electoral, sobre la que también ha apuntado que su formación ha sido la fuerza más votada en 67 de los 97 municipios jiennenses, según ha informado en una nota el PP.

En este sentido, ha expresado ha expresado una "gran satisfacción" por el trabajo realizado para que la ciudadanía conozca "desde cada rincón de esta bendita provincia" su "proyecto, de estabilidad y de futuro",

Además, se ha detenido en municipios donde el PP "ha sacado un porcentaje de votos muy por encima del PSOE", como Alcalá la Real, La Carolina, Baeza, Bailén, Hinojares, Iznatoraf, Pozo Alcón, Martos o la capital, donde, a su juicio, "las urnas han castigado la moción de censura". "Esto demuestra que el cambio de rumbo está muy consolidado en la provincia de Jaén", ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado la cabeza de lista del PP de Jaén, Catalina García, quien ha mostrado el orgullo por defender los grandes valores del partido y de "haber hecho una campaña limpia, sin fango, propositiva y positiva".

"Los jiennenses han sabido hoy reconocer el gran trabajo hecho durante los últimos cuatro años y han vuelto a prestarnos su voto para que "sigamos trabajando por nuestra provincia", ha asegurado, no sin añadir que estos resultados los "impulsan y motivan a seguir trabajando" por "su futuro, para mantener la estabilidad lograda, para seguir avanzando".

Al respecto y tras agradecer la confianza de quienes este domingo han votado al PP, la candidata ha hecho hincapié en que van a trabajar "para todos los vecinos de la provincia, para todos, sin excepción".