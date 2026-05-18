El PSOE de Jaén asegura que los cuatro diputados obtenidos "se van a dejar la piel en defensa de la provincia"

Comparecencia del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la noche electoral - PSOE

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha señalado que los cuatro parlamentarios obtenidos "se van a dejar la piel en defensa de esta provincia". Además, en una primera valoración realiza en la noche electoral, ha destacado que Jaén haya sido la provincia andaluza "con mayor apoyo al PSOE, por encima del 27 por ciento, con un aumento de casi 7.000 votos con respecto a 2022", lo que "vuelve a demostrar la potencia de esta Agrupación".

Latorre ha apuntado que las encuestas, incluso las del mismo domingo, le daban tres parlamentarios al PSOE en Jaén, aunque finalmente habrá "dos hombres y dos mujeres que se van a dejar la piel en defensa de esta provincia". En cualquier caso, ha admitido su "decepción" porque confiaba en otros resultados.

El responsable socialista ha indicado que en estas elecciones "se ha parado la ola de la derecha en Andalucía", porque el bloque de PP y Vox ha perdido cuatro parlamentarios que han subido en el bloque de la izquierda.

Ha añadido que Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta y "con ello mete a Andalucía en un escenario muy preocupante, un escenario donde la ultraderecha puede entrar en el Gobierno andaluz". "Moreno Bonilla tendrá que explicar si va a utilizar como moneda de cambio los derechos y las libertades de los andaluces y andaluzas. Desde el PSOE estaremos vigilantes, porque lo último que necesita Andalucía es retroceder 50 años", ha dicho el dirigente socialista.

Latorre ha valorado también que Jaén haya sido la segunda provincia andaluza con más participación, con más de un 68 por ciento, prácticamente empatada con Córdoba. Además, ha agradecido su apoyo a las más de 92.000 personas que han votado al PSOE en Jaén, el trabajo desplegado por los 2.000 interventores y apoderados, y la labor en campaña que han realizado los miembros de la candidatura, cargos orgánicos y militancia en general tanto del partido como de Juventudes Socialistas.