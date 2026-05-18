Adelante dice que con la llegada de su parlamentaria desde Granada entra en la cámara "la clase trabajadora granadina"

La parlamentaria electa de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, junto a compañeros de la formación, celebrarn los resultados electorales del 17M que han permitido que tenga una representante en la cámara legislativa regional. - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, ha valorado los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que la formación andalucista ha logrado una representante por la provincia. "No solo es que hayamos entrado dentro del Parlamento, no es que solo hayamos metido una diputada, sino que ha entrado conmigo también la clase trabajadora granadina", ha afirmado.

Manzano ha destacado que el resultado representa un trabajo colectivo de años y ha explicado que "es un trabajo de hormiguitas de muchos años, mucha gente, mucha ilusión", y ha subrayado que con esta entrada en el Parlamento también se han visibilizado los problemas de los trabajadores granadinos.

La diputada electa ha puesto de relieve que Adelante Andalucía ha conseguido arrebatar un escaño al Partido Popular, y ha incidido en que han "quitado la entrada a un diputado al PP, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta", y ha reivindicado la independencia de su formación frente a otras opciones políticas.

Manzano ha subrayado que la formación andalucista representa "una izquierda independiente: que no vamos a ser muletillas del PSOE de ninguna manera".