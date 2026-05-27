Adelante pide "combatir" la corrupción "venga de donde venga": "Necesitamos una izquierda que no avergüence"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en la sede del partido para abordar asuntos de actualidad. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apelado a "combatir" la corrupción "venga de donde venga" tras conocerse los registros de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

"Al gobierno le brota la corrupción. Y la corrupción, me da igual que sea del PSOE o del PP, hay que ser implacable. Y estamos hartos de ese chantaje al que nos someten a la gente de izquierda a decir, o viene la derecha u os tenéis que aguantar con mi corrupción", ha señalado en una rueda de prensa este miércoles recogida por Europa Press.

García ha señalado que "existe lawfare" pero ha indicado que el mismo "se combate con la casa limpita y honradez". "No puede haber doble rasero", ha reafirmado.

Asimismo, ha asegurado que el PP "no es solución" ante los casos de corrupción del entorno del PSOE y ha recordado casos como la Gürtel.

"La solución es hacer reformas profundas. Empresa que participe en un caso de corrupción con condena, empresa que no puede volver a contratar con ninguna Administración pública", ha subrayado.

En esta línea, García ha defendido que los partidos deben tener "responsabilidad patrimonial" si un cargo público nombrado "ha metido la mano". Además, ha abogado por "regular los lobbies" y las "incompatibilidades" de los exaltos cargos.

"La izquierda no es eso que está saliendo hoy en la tele, la izquierda es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos y que tiene que parecerse a la clase trabajadora. Para luchar contra el auge reaccionario y la corrupción hace falta una izquierda que no avergüence", ha destacado.