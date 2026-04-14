Adelante pide responsabilidades tras el crimen machista en Córdoba: "La justicia ha fallado a esta mujer"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato a la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha condenado este martes el crimen machista a una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su expareja, en Córdoba. Asimismo, ha pedido una investigación y responsabilidades para que esta situación "no vuelva a pasar".

"No podemos permitir una justicia que no proteja a esas mujeres. Me parece que es una vergüenza que un señor dos horas después de salir de estar detenido, vaya y asesine a su mujer. La justicia no ha protegido a esta mujer", ha afirmado en una atención ante los medios en Algeciras (Cádiz).

Al respecto, el portavoz ha asegurado que "ha habido dejación de funciones" y que el asesinato "se podría haber evitado".

Al hilo de este caso, García ha puesto el foco en Vox a quien ha señalado por "cuestionar a las mujeres". "Vox diría que esta mujer miente, que esta mujer se inventa las cosas, que esta mujer lo que hace es para arruinarle la vida al marido", ha remarcado, en referencia a la denuncia presentada por la víctima días antes.

El candidato de la Junta ha asegurado que el "negacionismo" de la formación frente a la violencia de género y ha asegurado que dicha postura es "un peligro para las mujeres andaluzas".

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 64 años de Córdoba capital que fue asesinada a machetazos este pasado lunes a las puertas de su casa por su expareja, que ha sido detenido.

Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.