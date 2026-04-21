Adelante reivindica las ferias andaluzas y exige a Yolanda Díaz que "no permita" en ellas la "explotación laboral"

1080123.1.260.149.20260421140549 El candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, atiende a los medios en la Feria de Sevilla. - ROCÍO RUIZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, José Ignacio García, ha reivindicado este martes las fiestas y ferias andaluzas, y ha exigido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "no permita" en ellas la "explotación laboral".

Son mensajes que el también portavoz de Adelante Andalucía ha trasladado en una atención a medios durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla que, según ha valorado, viene de alguna manera a inaugurar el calendario de ferias de Andalucía.

José Ignacio García ha aprovechado entonces para lanzar desde Adelante Andalucía "un mensaje de reivindicación y orgullo" de las "ferias, fiestas y tradiciones" andaluzas, y ha señalado que su formación es "la izquierda que defiende la alegría".

"Nosotros queremos una izquierda que defienda nuestras ferias, que no tenga ningún complejo; ya estamos hartos de izquierdas tristes, grises, que vienen a echar la bronca y que le dicen a la gente cómo se tiene que divertir", ha manifestado en esa línea José Ignacio García, quien ha incidido por ello en proclamar que "la Feria está para disfrutarla", y que su proyecto político quiere que "la gente viva bien para que pueda venir a las ferias".

De este modo, ha remarcado que desde Adelante quieren que "los andaluces tengan salarios dignos" y adecuadas "condiciones laborales" para que "puedan venir a las ferias a disfrutar". "Y defendemos la alegría, nuestras ferias, y no vamos a permitir ni un ataque ni un prejuicio ni un estigma y ni un cachondeíto con cualquiera de nuestras ferias", ha advertido el candidato de Adelante antes de apostillar que los andaluces "se hartan de currar todo el año para poder venir un ratito a las ferias, y eso hay que valorarlo".

De igual modo, ha subrayado que en las ferias "trabaja mucha gente", y desde Adelante exigen que no haya en ellas "explotación laboral". "Y se lo exigimos a quien tiene las competencias de inspección, a la ministra de Trabajo", ya que "tenemos una ministra de Trabajo que parece ser que es de izquierdas", ha apostillado José Ignacio García en alusión a Yolanda Díaz, a quien ha pedido que "aplique sus políticas y no permita explotación laboral en las ferias".

El representante de Adelante ha dicho que estaría "encantadísimo de que la ministra de Trabajo venga a las ferias a disfrutarlas", pero también le "gustaría que viniera a las ferias con un plan de inspecciones laborales debajo del brazo para que no haya ninguna explotación laboral y las ferias sean de todos".

En esa línea, José Ignacio García ha defendido que "para que las ferias las podamos disfrutar todos", tienen que ser ferias "con derechos", en las que "las horas extras se paguen", en las que "todo el mundo esté contratado, se cumplan los convenios y nadie se enriquezca a costa del maltrato laboral de nadie", según ha enumerado antes de concluir reivindicando a Adelante Andalucía como "el partido de la alegría, de las ferias", y el que "defiende los derechos laborales de la gente que trabaja" en ellas.