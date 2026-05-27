Adelante solicita la comparecencia de Sanz en el Parlamento por el incendio de Doñana

1090708.1.260.149.20260527122159 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en la sede del partido para abordar asuntos de actualidad. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido este miércoles la comparecencia del consejero de Sanidad, Emergencias y Presidencia en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones por el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, el cual ha quedado estabilizado durante la noche de este martes.

"Queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo, cuál es el impacto ecológico y medioambiental para el Parque Nacional de Doñana. Vemos noticias y el comunicado de sindicatos del Infoca y nos parece una auténtica barbaridad", ha señalado García en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Adelante ha lamentado la "falta" de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes "sin cubrir" así como "cientos de interinidades sin cubrir".

"Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían solo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPIs incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen", ha explicado García.

"Es más útil que explique a la ciudadanía lo que está pasando a que se ponga con el chalequito de bolsillo a chupacámara. Cuando falta la transparencia, pues desconfiamos", ha subrayado.

PSOE-A y Por Andalucía también han pedido este miércoles la comparecencia de Sanz en la cámara autonómica por un incendio en el que continúan trabajando un total de cien bomberos del Plan Infoca.

De momento no se prevé la incorporación de medios aéreos al encontrarse estabilizado, aunque los helicópteros que han participado se encuentran en el Cedefo de Cabezudos por si fuera necesaria su intervención, según han indicado fuentes del Infoca a esta agencia.

La Junta de Andalucía ha destacado que desde el inicio de las llamas ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. De la misma manera, en la zona han trabajado también 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, TOP, el director del Centro Operativo Provincial así como agentes medioambientales y celadores y siete vehículos autobombas.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC mostraba este martes su "preocupación" por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad.

Según las primeras estimaciones de la entidad, el incendio habría afectado a unas 400 hectáreas.