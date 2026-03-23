La Aemet señala que un anticiclón atlántico "probablemente dejará gran parte de la Semana Santa sin lluvia" en Andalucía

Archivo - Una acólita porta un cirial delante del paso de la Virgen de la Aurora, de la hermandad de la Resurrección de Sevilla, a su paso por la Plaza del Duque, en una foto de archivo.- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado este lunes que la presencia de un anticiclón atlántico "probablemente dejará seca gran parte de la Semana Santa", del 29 de marzo al 5 de abril, para toda Andalucía. Asimismo, ha indicado que se registrarán temperaturas máximas "algo por encima de la media" y las mínimas "por debajo de la media".

Según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, la presencia de un anticiclón en el Atlántico "va a bloquear" la posible entrada de precipitaciones, aunque no se descarta "que algún día se cuele algo de lluvia".

En concreto, la inestabilidad podría llegar por el norte de África y el Mar de Alborán, aunque la presencia de dicho anticiclón "está garantizada durante toda la semana". "Los anticiclones no aparecen y desaparecen pronto, aparecen lentamente y se van lentamente", ha subrayado.

Sobre las temperaturas, Del Pino ha asegurado que la ausencia de nubosidad "hará que baje mucho la temperatura durante la noche con mínimas por debajo de la media". En este sentido, ha indicado que en algunos días de la primera mitad podrían alcanzarse los 26 grados de máxima el Miércoles Santo en Sevilla, aunque la horquilla general se moverá entre los 22 y 23.

Aunque esta es la tendencia general en toda Andalucía, el delegado ha señalado que en Málaga se podrían registrar máximas por debajo de la media "al tener mayor nubosidad".

En esta linea, la Aemet ha destacado que los días en los que se celebran la Semana Santa este año "tienen pocas precipitaciones registradas" en la serie histórica. Por ejemplo, en Málaga nunca ha llovido durante todos los días de esa semana, y no ha llovido durante ningún día en un 35% de los años.

En paralelo, Del Pino se ha aventurado a avanzar un primer pronóstico para la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra del 21 al 26 de abril, que podría ser "más calurosa", aunque "dentro de la normalidad" y descarta en un principio la presencia de lluvias.

Sobre la huelga convocada por los sindicatos de la plantilla de Aemet para el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, Del Pino ha destacado que "hay servicios mínimos" y que "siempre se puede acudir a la agencia para consultar información".