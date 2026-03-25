Se quita la vida tras agredir a su yerno con un martillo en la cabeza en Almuñécar (Granada)

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha agredido a su yerno en una vivienda en la localidad granadina de Almuñécar causándole un traumatismo craneal y después se ha quitado la vida en una zona de cultivo cercana al lugar del suceso.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que señalan que los hechos han tenido lugar en la noche de este pasado martes en el referido municipio. Por su parte, el Sistema Emergencias 112 recibió el aviso sobre esta agresión en torno a las 20,40 horas.

Desde el cuerpo armado señalan que el agresor era un hombre de 65 años que, tras golpear en la cabeza a su yerno de 30 años con un martillo, huyó del lugar y se quitó la vida en una zona de cultivo cercana. El yerno ha sido trasladado a un centro hospitalario con traumatismo craneal.