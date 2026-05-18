Agreden a dos profesionales en las Urgencias del centro de salud de La Zubia (Granada)

La concejala de Salud y la alcaldesa de La Zubia, durante una visita al centro de salud. - AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

LA ZUBIA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Dos profesionales del servicio de Urgencias del centro de salud de La Zubia (Granada) han sido agredidos físicamente este sábado por un paciente en el interior de las dependencias sanitarias. Los dos trabajadores están actualmente bien, aunque de baja por estrés.

Así lo han señalado fuentes de la Junta a Europa Press que han confirmado la doble agresion, motivo por el cual el Distrito Sanitario ha convocado una concentración de repulsa en la puerta del centro el próximo miércoles a las 13,30 horas.

Las mismas fuentes exponen que los hechos ocurrieron el sábado por la tarde cuando dos profesionales del centro de salud de La Zubia fueron agredidos físicamente por un paciente psiquiátrico. El pregunto agresor fue detenido por la Guardia Civil y pasó a disposición judicial.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de la ciudad, la alcaldesa, Puri López, ha trasladado en un comunicado "todo el apoyo y solidaridad del municipio a los profesionales sanitarios que cada día trabajan con entrega y vocación al servicio de la ciudadanía".

Asimismo, ha condenado "cualquier tipo de violencia o agresión hacia quienes nos cuidan y garantizan un servicio esencial para todos".

"Los profesionales sanitarios merecen respeto, reconocimiento y seguridad en el desempeño de su trabajo. Desde el Ayuntamiento estaremos siempre al lado de quienes defienden la salud pública", ha señalado la regidora.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a vecinos, colectivos y representantes institucionales para que participen el domingo en el acto de repulsa y apoyo al personal convocado por el Distrito Sanitario.