La 'agricultura 4.0' recibe el soporte de la red de 22 estaciones de GPS de la Junta

Publicado 18/05/2019 12:34:53 CET

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha iniciado la actualizando por fases de su red de 22 estaciones de GPS, que dan cobertura en red a las tareas realizadas en el campo, la denominada 'agricultura 4.0'.

Según ha apuntado este sábado la Consejería en una nota de prensa, buena parte de las aplicaciones que se desarrollan hoy día en la 'agricultura 4.0', que utiliza las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la productividad en el campo, "no sería posible sin la cobertura en red que ofrecen estas 22 estaciones de GPS", desplegadas por toda la comunidad autónoma, y que ofrecen transmisión e intercambio de datos en aquellos lugares en los que el resto de redes no alcanza.

Bajo el nombre de Red Andaluza de Posicionamiento (RAP), es una red GPS que la Junta ofrece para obtener un posicionamiento preciso en todo el territorio andaluz a través de servicios gratuitos de correcciones diferenciales y archivos Rinex, y que tiene, entre sus funcionalidades más utilizadas, dar soporte a los dispositivos y antenas que llevan los vehículos tractores de los agricultores que se dedican a los trabajos de alta precisión.

De esta forma, los datos que trasmiten datos se traducen, a través de aplicaciones, en opciones como diseñar trazados perfectos para los surcos de plantaciones, indicar que zonas del cultivo necesitan más o menos agua, en cuáles de estas zonas hay un tipo de suelo u otro, cuáles son más o menos fértiles y necesitan más fertilizante, cuándo es el momento óptimo de la cosecha, dónde se encuentran los límites de cada finca. En definitiva, "un ahorro de costes en tiempo, combustible, una mejor seguridad en el trabajo y una mayor eficiencia", ha resaltado la Junta.

Actualmente, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, está abordando una renovación de estas instalaciones, siete de las cuales están conveniadas con el Instituto Geográfico Nacional. En 2018 se adquirieron trece nuevas antenas para actualizar el sistema, siete de las cuales se instalaron a finales del pasado año. En este año se espera la instalación de tres más y para finales de 2020 se estima que esté la red completamente actualizada y renovada. Estas antenas capturan diferentes sistemas de navegación por satélite, como GPS, Glonass, Beidou y Galileo.

La Junta ha ahondado en que la renovación de esta red de estaciones "mejorará la conectividad de triangulación y la cobertura a todo el cojunto andaluz", incluso en sus límites territoriales, ya que también están en conexión con las estaciones GPS que poseen las comunidades autónomas limítrofes, como Murcia, Castilla la Mancha, Extremadura, e incluso del Algarve portugués.

También ha apuntado que esta actualización servirá para dar un "soporte más eficaz" a otras de las funcionalidades para las que son utilizadas estas estaciones, las precisiones milimétricas para "obras muy precisas", como la construcción de puentes --el de Cádiz se hizo con la descarga de ficheros Rinex a través de GPS--, trazados ferroviarios u obras de carreteras.

De hecho, también se utiliza esta red para funcionalidades que requieren menos precisión y son más ágiles, como replanteos rápidos de obras o seguimiento de fauna protegida u objeto de estudio. Y es que, aunque la tecnología GPS no es precisamente novedosa, no deja de adaptarse a nuevas aplicaciones y a tendencias de reciente cuño, como actualmente ocurre con la generalización de los vuelos de aviones no tripulados, o 'drones', donde esta red GPS no sólo servirá para mantenerlos controlados desde tierra, sino para evitar que crucen sus líneas de vuelo, conocer el número de los que están en el aire o sus rutas.