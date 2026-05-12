El alcalde de Adamuz (Córdoba) niega presiones del PSOE e insta a la Junta a decir cuándo llegaron las ambulancias

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, atiende a los medios de comunicación en Sevilla en relación a la entrada en campaña del accidente ferroviario. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Adamuz (Córdoba), el socialista Rafael Moreno Reyes, ha negado este martes, como ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que haya recibido presiones del PSOE para criticar al presidente andaluz por utilizar éste en la contienda electoral el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que se saldó con 46 muertos y más de 120 heridos.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas ante el Parlamento de Andalucía, Moreno Reyes ha argumentado que "en ningún momento" se ha "sentido utilizado" por su partido, el cual, con la visibilidad que ha tenido a partir del accidente ferroviario, podría haberle colocado como candidato para el 17M, pero es que no va en ninguna lista, "ni como suplente", y ahora hace declaraciones "como persona, no como político, ni como socialista, ni como alcalde, incluso", pero sí como quien estuvo en el lugar del siniestro desde el primer momento y que puede contar en primera persona lo que vio.

Moreno Reyes, quien ha estado arropado en Sevilla por los alcaldes socialistas cordobeses de Montoro, Lola Amo; Villafranca, Francisco Palomares, y Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, que fueron, precisamente, los que acudieron a Adamuz a ayudar con personal municipal propio al poco de ocurrir el accidente, ha respondido también al mensaje difundido en 'X' por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha dicho que el alcalde "falta a la verdad" por motivos electorales, recordando el reconocimiento que el pasado marzo hizo el Ayuntamiento adamuceño a los sanitarios que actuaron tras el accidente.

Sobre ello, el alcalde de Adamuz ha recordado que él siempre ha expresado su "respeto a los sanitarios" que intervinieron tras el siniestro, pues "hicieron un trabajo impecable", y ha aclarado que su "crítica va a quien los dirige", Sanz, que intenta darle "la vuelta" a lo que él dice, porque Moreno Reyes, según ha resaltado, no va a "decir nunca que los sanitarios lo hicieron mal", al contrario.

Pero la cuestión, según ha argumentado, es a partir de qué hora llegaron las ambulancias, porque, lo cierto, según ha precisado, es que las "cámaras tráfico" de su pueblo indican que "hasta las 20,40 horas" del 18 de enero "solo pasaron" camino del lugar del siniestro "nueve ambulancias", y es más, "llegaron antes alcaldes de otros pueblos que ambulancias", por lo que ha instado a Sanz a decir cuántas ambulancias fueron llegando y "a partir de qué hora".

Junto a ello, el alcalde de Adamuz ha aclarado que, hasta ahora, no había hecho declaraciones respecto a estas cuestiones y siempre había actuado desde la "lealtad institucional", hasta que se ha visto "obligado ante las declaraciones" del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, quien le ha dado al accidente un "uso electoralista", y por eso ya no se va a "quedar más callado" y va a "contar la verdad" y lo que vivió "aquel día".

Así, según ha relatado, el accidente ocurrió a las 19,42 horas aproximadamente, y recibió "la llamada de 112 a las 20,08 horas" reconociendo que "estaban desbordados, que eran muchas las llamadas que estaban recibiendo", por lo que, cuando tuvo las coordenadas del lugar del accidente, activó a los "efectivos" de Policía Local y Protección Civil de su pueblo, "que no dudaron en coger coches y ayudar", y también pidió ayuda a los "alcaldes" del entorno, que este martes le han acompañado.

Cuando el alcalde llegó al lugar del accidente "allí había una patrulla de la Guardia Civil, una ambulancia del consultorio de Adamuz y un camión pequeño de bomberos", y los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de la localidad adamuceña y también de los pueblos aledaños mencionados, junto con los vecinos de Adamuz, que comenzaron a prestar asistencia de los pasajeros del Iryo, primero, y a los del Alvia, después, cuando supieron de su implicación en el siniestro.

Cuando Moreno Reyes llegó al Alvia eran las 20,33 horas, lo que sabe porque es cuando le llamaron la alcaldesa de Montoro y el alcalde Villafranca, mientras que en el Alvia los pasajeros "se estaban ayudando entre ellos", y el alcalde empezó a "sacar heridos", intentando "que no entraran en shock, ni ansiedad, y que no se precipitaran por el terraplén" anexo a las vías.

Con los pasajeros del Alvia que podían llegaron sobre las "21,30 horas al punto de encuentro" y solo se encontraba a "gente" de su pueblo, que llegaban para "ayudar", y lo hicieron antes de que intervinieran los efectivos de emergencias, es decir, que "habían pasado casi dos horas" desde el siniestro, y por eso, ahora, ante lo dicho por Juanma Moreno ayer lunes sobre el accidente, se ha decidido el alcalde de Adamuz a hablar, ante "una manipulación tan torticera, por racanear cuatro votos", por parte del presidente andaluz.