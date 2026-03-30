El alcalde de Los Guájares (Granada) recuerda el incendio que arrasó 5.500 hectáreas en 2022: "No tiene nada que ver"

Archivo - Sierra Los Guájares despues de incendio de 2022 - PLATAFORMA POR EL MONTE ANDALUZ - Archivo

LOS GUÁJARES (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Guájares (Granada), Antonio Mancilla, ha señalado respecto del incendio forestal que desde este pasado domingo por la tarde afecta a una zona de su municipio y que ya se encuentra estabilizado que, si bien cualquier fuego siempre hace recordar "aquella mala experiencia" --en referencia al que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.500 hectáreas en su pueblo y otros cercanos--, en este ocasión la situación "no tiene nada que ver" con aquella que tanto daño hizo al sur de Granada.

"Bueno, siempre cuando --un incendio-- va tomando consideración, te van llegando imágenes y demás. Pues ya estábamos de Domingo de Ramos, y es que me tuve que cambiar e ir al campo. Pues siempre te acuerdas de aquella mala experiencia, pero no tiene nada que ver con lo que aconteció en 2022", ha señalado el regidor a Europa Press.

Respecto a este nuevo incendio, que actualmente se encuentra estabilizado en el área de Alberca Alta, en su pueblo, ha señalado que afecta a una zona escarpada con matorral y monte bajo y solo algunos pinares localizados, así como zonas agrícolas en desuso.

Cuestionado por si ha habido riesgo para personas, ha señalado que no, y que incluso ha visitado un emplazamiento que ha corrido cierto riesgo debido a las pavesas movidas por el viento, un cortijo en el que residen extranjeros, "que es verdad que lo tienen aquello muy bien cuidado".

PAVOROSO INCENDIO EN 2022

Cabe recordar que un pavoroso incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 en el término municipal de Los Guájares y permaneció activo durante 27 días afectando a más de 5.500 hectáreas en los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla, al sur de la provincia de Granada.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente llegó a invertir más de 6,2 millones de euros en los trabajos de emergencia y restauración del entorno arrasado por las llamas.

En la intervención se priorizó el desarrollo de los trabajos para minimizar los riesgos derivados de la pérdida de cubierta vegetal provocada por el incendio forestal. Las primeras actuaciones de emergencia contaron con un presupuesto de 3.521.727 euros.

Posteriormente, durante 2024 se iniciaron los trabajos de un proyecto de restauración inicial mediante trabajos y acciones para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad del terreno afectado por el incendio, la mejora de la infiltración del suelo, la reducción de la erosión, acarreos, deslizamientos y hundimientos de laderas, así como la recuperación de los caminos en el área afectada.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril archivó hace unos meses la causa penal abierta por este incendio al no haber quedado acreditado cuál fue el origen de las llamas.

En el lugar no fueron encontrados dispositivos retardantes o acelerantes, ni indicio alguno de actividad humana asociada al uso del fuego que pudiera relacionarse con el origen del incendio. Tampoco hallaron los investigadores el medio de ignición, por lo que el asunto quedó archivado.

INCENDIO ACTUAL

En cuanto al incendio que estos días afecta a Los Guájares, el alcalde también ha señalado que este lunes, y tras una noche con una considerable bajada de las temperaturas, amanece sin viento en la zona, el cual dificultó las tareas durante este pasado domingo para hacer frente a la extinción del incendio por parte del Infoca, al que Mancilla ha agradecido su trabajo.

Las tareas actuales del operativo del Infoca en la zona se centran en atacar los puntos calientes que se encuentran dentro del perímetro acotado, del cual aún no hay datos sobre su superficie.

De otra parte, desde Infoca han recordado que el incendio, localizado en el paraje de Alberca Alta, está estabilizado desde las dos de la madrugada. En la zona siguen trabajando por tierra cinco grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

Además, la directora del Centro Operativo (COP) de Granada visita este lunes la zona, donde en la jornada del domingo por la tarde, desde su inicio, se llegaron a registrar rachas de viento de hasta 65 kilómetros por hora.

Infoca también señala que bajada de la temperatura de esta pasada noche y la ausencia de viento este lunes mejoran las condiciones de trabajo para la extinción definitiva, y que aún se desconoce el total de superficie afectada.