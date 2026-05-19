Alertan del robo de joyas por el método del 'abrazo cariñoso' en Íllora (Granada) y poblaciones vecinas

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ÍLLORA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Íllora (Granada) ha alertado del robo de joyas por el método del 'abrazo cariñoso' en varias pedanías de esta localidad, así como en otras poblaciones vecinas.

Los mayores son los "principales objetivos" de esta clase de robos que suelen ser cometidos por mujeres que se acercan y se hacen pasar por hijas de antiguos vecinos o piden colaboración para recogidas de firmas, entre otras estrategias.

La Policía recomienda a través de sus redes sociales evitar el contacto físico directo con estas personas, como abrazos o que les cojan de las manos, momento en el que aprovechan para sustraerles anillos, relojes, colgantes o medallas.

La Jefatura de Policía Local de Íllora explica que en las últimas semanas se han producido tres sustracciones de joyas por este método y pide colaboración para la localización de los autores, comunicando a las fuerzas de seguridad o al 112 cualquier intento o conductas sospechosas para localizar y proceder contra este tipo de delincuentes, ya que pueden encontrarse por las poblaciones vecinas.