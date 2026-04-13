Almuñécar (Granada) destinar 400.000 euros a ayudas a agricultores afectados por incendio y al alquiler joven

Archivo - Imagen de archivo del incendio registrado en agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, que afectó a cerca de 600 hectáreas, incluyendo unas 160 de cultivos subtropicales, provocando importantes daños en sistemas de riego, árboles y explotaci - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan José Ruiz Joya, ha informado de que el Ayuntamiento destinará un total de 400.000 euros a dos líneas de ayudas directas dirigidas, por un lado, a los agricultores afectados por el incendio de Peña Escrita y, por otro, a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes del municipio, "tras recibir la autorización de la Junta de Andalucía para asumir estas competencias impropias", según ha señalado en una nota de prensa.

El regidor ha explicado que esta decisión responde a la voluntad municipal de dar respuesta a situaciones que afectan directamente a los vecinos, y ha destacado que "ayudar a los agricultores afectados por un incendio o subvencionar el alquiler de los jóvenes no son competencias propias del Ayuntamiento, pero cuando existe una necesidad real, trabajamos para encontrar soluciones".

Así, en concreto, una de las líneas de actuación estará destinada a paliar los efectos del incendio registrado en agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, que afectó a cerca de 600 hectáreas, incluyendo unas 160 de cultivos subtropicales, provocando importantes daños en sistemas de riego, árboles y explotaciones agrícolas.

En este sentido, el primer edil ha subrayado que "no podíamos permanecer al margen mientras estas familias siguen reconstruyendo lo que perdieron", y ha avanzado que se destinarán 100.000 euros a ayudas para la reparación de sistemas de regadío, poda de árboles dañados y reposición de plantaciones, con una cuantía máxima de hasta 3.000 euros por hectárea y 10.000 euros por beneficiario.

Por otro lado, el Ayuntamiento pondrá en marcha una segunda línea de ayudas dotada con 300.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes empadronados en el municipio, en un contexto marcado por la dificultad de acceso al alquiler residencial.

Según ha indicado Ruiz Joya, "queremos que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Almuñécar", y ha detallado que estas ayudas alcanzarán hasta 200 euros mensuales, con un máximo de 2.400 euros anuales por beneficiario.

De igual modo, el alcalde ha recordado que ambas convocatorias serán aprobadas próximamente en Junta de Gobierno Local y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, momento a partir del cual se abrirá el plazo de solicitudes, que podrán presentarse tanto de forma presencial en el Registro General como a través de la sede electrónica municipal.

Para concluir, Ruiz Joya ha pedido a la ciudadanía que permanezca atenta a los canales oficiales del Ayuntamiento, y ha señalado que "queremos que este proceso se desarrolle con todas las garantías".