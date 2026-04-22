Almuñécar (Granada) moviliza cerca de 390.000 euros para reparar daños y reforzar infraestructuras tras los temporales

Desperfectos causados por el temporal en el paseo Reina Sofía de Almuñécar. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) ha presentado un conjunto de solicitudes de subvención a la Diputación Provincial de Granada y a la Junta de Andalucía por un importe global cercano a los 390.000 euros, en el marco de las líneas de ayudas impulsadas por ambas administraciones tras los temporales registrados entre enero y febrero.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que se recogen declaraciones del alcalde, Juan José Ruiz Joya, quien ha destacado que "estamos hablando de una actuación global muy importante que nos permite, gracias a la colaboración de la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, dar respuesta a los daños ocasionados por los temporales y, al mismo tiempo, seguir mejorando nuestro municipio".

Asimismo, el regidor sexitano ha subrayado que "una parte fundamental de estas inversiones se destina a la reparación de nuestros centros socioculturales y espacios públicos, que son clave en la vida diaria de nuestros vecinos", y ha añadido que el objetivo es que "sigan funcionando con normalidad y en las mejores condiciones".

Por su parte, la concejal de Turismo, Beatriz González Orce, ha señalado que "estas actuaciones permiten intervenir de forma global en los recursos turísticos y en los servicios que ofrecemos, mejorando su calidad y adaptándolos a lo que hoy demandan quienes nos visitan", y ha destacado que "es una intervención muy completa que mejora la experiencia del visitante y refuerza nuestra posición como destino".

En concreto, el Ayuntamiento de Almuñécar ha solicitado a la Diputación de Granada una subvención de 310.000 euros para desarrollar un proyecto global con siete actuaciones en infraestructuras turísticas, que incluyen intervenciones en el Acueducto Romano, la Factoría de Salazones del Majuelo, la Cueva Siete Palacios, el paseo Reina Sofía, la Casa de la Cultura, la caseta de socorrismo de San Cristóbal y la instalación de nuevos módulos de servicios accesibles en las playas.

Por otro lado, la ayuda de 79.832,24 euros solicitada a la Junta de Andalucía se destinará a la reparación urgente de equipamientos públicos municipales como el Centro Sociocultural de Torrecuevas, el Centro Sociocultural Los Marinos, el Parque Ornitológico Loro Sexi y el CEIP Arcos de Torrecuevas.

El Consistorio de Almuñécar destaca que con esta doble línea de financiación se reafirma su compromiso con la mejora continua del municipio, la calidad de los servicios públicos y el impulso del destino turístico, para garantizar espacios seguros, accesibles y en óptimas condiciones para vecinos y visitantes.