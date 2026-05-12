Aminer incorpora como empresa asociada a Ossa, una compañía especializada en grandes obras de infraestructura

Imagen de operativos de Ossa. - AMINER

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha sumado como empresa asociada a OSSA, fundada en 1952, "compañía líder" en el sector de las obras subterráneas y especializada en cuatro áreas de negocio como la minería, la construcción, la energía y servicios, así como en grandes obras de infraestructura.

Según ha informado Aminer en una nota, en el ámbito de la minería, su principal sector de actividad con un 29 por ciento del volumen de negocio total, OSSA es especialista en proyectos y obras de infraestructura minera como pozos verticales, galerías de acceso, cavernas, talleres subterráneos y salas de bombeo.

Además, como colaboradora de referencia para la mayoría de las grandes empresas mineras, ha construido los pozos de minería de mayor envergadura del sector minero español y también ha realizado obras en países como Chile, Perú, México, Brasil, Costa Rica, Arabia Saudita, Hong Kong y Taiwán, entre otros.

Con sede central en Madrid, la estrategia de OSSA está enfocada a continuar con su expansión internacional, manteniendo el apoyo a sus socios y clientes en España, de manera que sus proyectos sigan siendo "una referencia en calidad, seguridad, ejecución, innovación y compromiso".

Asimismo, Aminer ha valorado que la incorporación de OSSA supone la adhesión de una "empresa destacada" en la actividad minera, especializada en "grandes obras de infraestructura, con un alto componente tecnológico y comprometida con los principios de sostenibilidad e innovación defendidos por Aminer".