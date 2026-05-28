Amor (ATA) pide convocar elecciones ante la "alarma" por presuntos casos de corrupción:"La legislatura está finiquitada"

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en su intervención en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha pedido este jueves la convocatoria de elecciones generales ante la "alarma" generada por los últimos presuntos casos de corrupción relacionados con el PSOE.

"Los presuntos casos de corrupción que estamos conociendo y los presuntos intentos de usar instituciones para desestabilizar los Poderes del Estado están generando alarma entre la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X' recogida por Europa Pres.

Asimismo, Amor ha destacado en su mensaje que los comicios deben convocarse "por sentido de Estado, por el interés general del país y por decencia democrática". En esta línea, ha señalado que "la legislatura está finiquitada tras tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Una situación que a juicio del presidente de ATA "no da solución a los problemas de los ciudadanos". En este sentido, Amor ha querido poner el foco en los autónomos.

"Los autónomos, que viven un castigo diario y siguen asfixiados a impuestos, burocracia y obligaciones, observan perplejos lo que estamos escuchando, leyendo y viendo", ha subrayado en su publicación.

"Cuanto antes deben poner fin a esta situación", concluye el mensaje de Amor, que se une a instituciones como la Junta de Andalucía o lideres socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page de convocar las elecciones generales, que están previstas para 2027.

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado el adelanto electoral.