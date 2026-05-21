Andalucía aplica desde 2023 el cribado de mama en mujeres de 48 años y en 2027 lo baja a 45, mínimo que fija Sanidad

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene incorporadas desde 2023 al programa del cribado del cáncer de mama a las mujeres de 48 años y en 2027 empezará a bajar a los 45 años, el mínimo de edad que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Una modificación del cribado poblacional que amplía la población de este cribado a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años.

La nueva propuesta del Gobierno mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad y fija un plazo de seis años para que esté ya implantado el nuevo rango etario. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en la comunidad, en 2023, se amplió la horquilla de mujeres objetivo del cribado del cáncer de mama, fijándolo en el tramo de 48 a 71 años. En 2027, empezará a aplicarse de manera progresiva la siguiente horquilla, de 45 a 75.

La medida aprobada por el Gobierno responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio.

Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.