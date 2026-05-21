Andalucía aplica desde 2023 el cribado de mama en mujeres de 48 años y en 2027 lo baja a 45, mínimo que fija Sanidad

Archivo - Realización de una mamografía a una mujer.
Archivo - Realización de una mamografía a una mujer. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 21 mayo 2026 10:56
Seguir en

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene incorporadas desde 2023 al programa del cribado del cáncer de mama a las mujeres de 48 años y en 2027 empezará a bajar a los 45 años, el mínimo de edad que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Una modificación del cribado poblacional que amplía la población de este cribado a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años.

La nueva propuesta del Gobierno mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad y fija un plazo de seis años para que esté ya implantado el nuevo rango etario. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en la comunidad, en 2023, se amplió la horquilla de mujeres objetivo del cribado del cáncer de mama, fijándolo en el tramo de 48 a 71 años. En 2027, empezará a aplicarse de manera progresiva la siguiente horquilla, de 45 a 75.

La medida aprobada por el Gobierno responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio.

Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Es Andalucía
Cabecera Andalucía
Cabecera Andalucía