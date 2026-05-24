Andalucía aumenta en un 13,9% el número de empleados en el sector turístico en el primer trimestre del año

Archivo - Imagenes de recurso de turistas por el centro de Sevilla. A 31 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

En el primer trimestre del año Andalucía ha experimentado un incremento del 13,9% en el número de personas empleadas en el sector turístico en comparación con el mismo periodo, y que la sitúan en el tercer lugar en crecimiento de toda España, con un total de 510.457 trabajadores, según la según los datos publicados este domingo por Turespaña.

Del conjunto de los ocupados, la mayoría -430.240- son asalariados y 80.216 autónomos. En el conjunto nacional, el empleo turístico mantiene su fortaleza en el inicio de 2026, impulsado por el crecimiento del empleo indefinido y la reducción de la temporalidad. En el primer trimestre de este año, el sector ha registrado 2.934.334 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2026. Según ha informado el Gobierno en una nota, entre enero y marzo de 2026, las actividades vinculadas al turismo registraron 146.631 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior.

Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,2% del empleo total de la economía española. Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 11,3%, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En este primer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes, donde el descenso fue del 15,4%. Así, en hostelería el incremento fue de 4,2%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (7,9%), como de los servicios de comidas y bebidas (3,1%).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.487.670, registrando un aumento interanual del 6,9%. Continúan así las subidas interanuales de los diecinueve trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (7,1%), hostelería (5,3%) y otras actividades turísticas (12,5%).

En hostelería aumentaron tanto los servicios de alojamiento, como los de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un descenso del 14%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 84,8%, 1,3 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.

AUMENTAN LOS CONTRATOS INDEFINIDOS

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (86,3%) han aumentado un 8,2% interanualmente, lo que supone la decimonovena subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un descenso del 0,8%. En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 13,7%, 1,1 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior.

La tasa de temporalidad total de la economía española se situó en el 14,8%. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 74,5% del total de asalariados y aumentaron un 5,7%. Los asalariados con jornada laboral a tiempo parcial aumentaron un 10,5% y representaron el 25,5%. Por su parte, los autónomos en turismo fueron 446.390, descendiendo un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, con bajadas en hostelería (-1,5%), transporte de viajeros (-8,8%) y otras actividades turísticas (-2,3%).

En cuanto a la distribución territorial, aumentó el número de ocupados en catorce de las comunidades autónomas, entre las que se encuentran Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, y descendió en el resto, entre las que se encuentra Cataluña. País Vasco registró el mayor crecimiento, con un 15,8%, seguido de la Comunidad Valenciana (14,5%) y Andalucía (13,9%). Por otro lado, Cataluña registra un descenso del 7,1% en el número de ocupados del sector turístico.