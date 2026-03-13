Por Andalucía critica en Granada el "abandono sistemático" del Gobierno andaluz al Infoca

Reunión de Por Andalucía con representantes de los trabajadores del Infoca - IU

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por Granada Rafa Sánchez Rufo y la coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, se han reunido este viernes con representantes de la plantilla del Infoca y de CCOO para criticar el "abandono sistemático" del Gobierno andaluz hacia el dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía.

Durante el encuentro, según han informado Por Andalucía e IU en una nota de prensa, se ha criticado que la Junta "disfrace de estabilidad lo que en la práctica es precariedad" para quienes protegen el patrimonio natural.

Sánchez Rufo ha denunciado que la agencia del Infoca "bloquea las movilidades del personal bajo la excusa" de "falta de administrativos". Esta decisión, ha proseguido, deja a "cientos" de trabajadores "atrapados" lejos de sus hogares, "impidiéndoles planificar un futuro estable o conciliar".

Especialmente grave ha dicho que es la situación de los empleados con discapacidad, quienes afrontan serias dificultades para "acudir a citas médicas al estar destinados en provincias distintas a su residencia". En una rueda de prensa posterior a la reunión, el candidato por Granada ha expresado que "el Gobierno de Moreno Bonilla mantiene al Infoca en la precariedad mientras se hace fotos de campaña".

"No podemos tener una Agencia de Emergencias que bloquea traslados y castiga a las categorías auxiliares. Exigimos estabilidad real los doce meses del año; los incendios no entienden de temporadas y la protección de nuestra tierra exige cuidar a quienes se juegan la vida en ella", ha aseverado Sánchez Rufo.

La confluencia también ha apuntado a lo que ha denominado el "teatro de la estabilización" de la Junta. Ha criticado en este sentido que "se excluye de la continuidad laboral de doce meses a categorías clave como vigilantes, especialistas y teleoperadores". Además, ha alertado sobre "una realidad salarial inasumible, con nóminas que apenas superan los 1.200 euros mensuales, lo que obliga a los trabajadores a gastar gran parte de su sueldo en desplazamientos y alquileres fuera de su entorno". También ha exigido garantizar que todo el personal disponga de los equipos de protección "reglamentarios y en perfecto estado, además de la necesaria mejora de los vehículos con los que estos trabajadores se movilizan a las zonas de riesgo".

En cuanto a la estabilización de los trabajadores del Infoca y el "retraso" de la Oferta de Empleo Público (OPE) "hasta 2027", IU Granada reclama que la agencia "permanezca operativa todo el año en todas sus categorías". Para la coalición, en este sentido, "fortalecer el servicio público pasa obligatoriamente por dignificar y estabilizar a la plantilla actual".

"Este retraso de la OPE y la paralización del concurso de traslados condenan a la plantilla del Infoca a una precariedad inasumible, con salarios que apenas superan el nivel mileurista y contratos temporales que impiden proteger adecuadamente entornos como Sierra Nevada o la Alpujarra. Esta gestión del presidente Moreno Bonilla y el consejero Antonio Sanz bloquea la conciliación y 'atrapa' a los trabajadores lejos de sus hogares, resultando especialmente cruel para el personal con discapacidad que ve imposible acudir a sus citas médicas periódicas, hecho que ya supone una doble discriminación", ha aseverado por su parte Mari Carmen Pérez.