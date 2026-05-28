Andalucía cubre el 100% de la "mayor" oferta de plazas MIR y completa de nuevo todas las plazas de Medicina de Familia

Archivo - Atención sanitaria en un centro público de Andalucía en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha adjudicado el 100% de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) ofertadas en la convocatoria 2025/2026, en la que la comunidad autónoma ha alcanzado la mayor oferta de su historia con un total de 1.992 plazas, un 3,6% más que en la convocatoria anterior.

Según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press, los procesos de elección y adjudicación de plazas se han desarrollado entre los pasados 24 de abril y 28 de mayo y han permitido completar la totalidad de las plazas ofertadas en las distintas especialidades sanitarias.

Entre ellas, Andalucía ha vuelto a cubrir todas las plazas de Medicina de Familia, una de las especialidades que habitualmente presenta más dificultades de adjudicación dentro del Sistema Nacional de Salud por la menor demanda registrada. La comunidad completó el 100% de estas plazas por última vez en la convocatoria de 2024.

Como novedad este año, Andalucía ha incorporado por primera vez la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con once plazas ofertadas.