Andalucía recibió 1,18 millones de pasajeros aéreos internacionales en marzo, un 12% más que el año anterior

Archivo - Imagen de archivo de viajeros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía acumula desde principios de año un total 2.821.929 pasajeros internacionales, un 8,4% más que en el mismo periodo del pasado año y que ha alcanzado tras sumar en marzo 1,18 millones de viajeros extranjeros. En la comparativa interanual del pasado mes, el aumento ha sido del 12%, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

En todo el país, los pasajeros aéreos internacionales que llegaron en marzo a España ascienden a 8,6 millones, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Por origen, el 85,7% del flujo total de pasajeros provino de Europa, registrando un ascenso del 7,3%, mientras que desde América llegó el 9,5%, con un incremento del 7,6% y Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimentó un notable retroceso de -36,3%.

Entre enero y marzo, España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone 1,2 millones de llegadas adicionales. Por su parte, en marzo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Francia.

También destacó la subida interanual de Polonia e Irlanda y la positiva tendencia Estados Unidos. En la diversificación de mercados --resto de países-- destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales, China, Corea del Sur y Brasil.

Asimismo, destaca la disminución de llegadas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel arrastrados por el por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,8 millones de pasajeros internacionales y generó el 20,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 10,9%, siendo Canarias su principal destino, con una cuota del 34,2% del total, seguida de la Comunidad Valenciana (18%) y Andalucía (15,9%).

Todas las comunidades aumentaron la llegada de pasajeros con la excepción de Galicia y el Principado de Asturias que registraron perdidas.

Por su parte, desde Alemania volaron 1,1 millones de pasajeros (13,2% del total), volviendo a la senda positiva perdida a comienzos del año, con una subida interanual del 32% debido en gran medida a los aumentos en Baleares y Andalucía. De nuevo, Canarias fue su principal receptor con una cuota del 29,5%, aunque con una contracción del -2,4% en tasa interanual. Asimismo, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también apuntaron un retroceso este mes.

Desde Italia llegó el 10,5% del flujo de pasajeros recibido en marzo (896.805), registrando un crecimiento interanual del 5% que benefició a casi todas las comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 18.000 pasajeros adicionales, y con la excepción de Cantabria y Canarias que retrocedieron y en gran medida. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid aglutinando el 58,3% de las llegadas.

Francia emitió el 6,7% del total de pasajeros, mostrando una contracción interanual del -1,4% en marzo. La Comunidad de Madrid acaparó el 30,1% de las llegadas totales, y Cataluña el 26,1% del flujo, ambas anotaron una reducción de llegadas del -6,1% -2%. Por el contrario, Andalucía, Galicia y Baleares elevaron la llegada de pasajeros internacionales respecto al mismo mes del año anterior, destacando Andalucía con más de 6.000 llegadas adicionales.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total y experimentaron una leve recuperación del +0,6% en marzo, debido en gran medida al notable aumento de llegadas en Andalucía (6.683 adicionales). Por el contrario, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña vieron mermar las llegadas de pasajeros este mes. Sus principales destinos fueron Andalucía y la Comunidad Valenciana, con cuotas del 22,1% y 21,3% respectivamente.

En marzo, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97,5% del total de llegadas, registrando todas aumentos. Canarias fue la que apuntó la menor subida, del 1,5%, mientras que la Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 25,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña y Canarias, con el 20,3% y 18,7% respectivamente. En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 1,6 millones de pasajeros, un 3,7% más, mientras que el aeropuerto que mayor crecimiento interanual experimentó es el de Palma, con un 17,5%.