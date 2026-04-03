Andalucía registra un fallecido en accidente en carreteras interurbanas en la segunda fase de la Semana Santa

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SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un fallecimiento por accidente de circulación en sus carreteras interurbanas y autovías en el marco de la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se inició el pasado Miércoles Santo, 1 de abril, y ha concluido este viernes, día 3 de abril, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

En concreto, el accidente referido a este periodo se producía a las 21,40 horas de la noche de este jueves en la A-8325, a la altura de Casariche (Sevilla). El siniestro vial se ha saldado con un fallecido y tres personas heridas de gravedad tras el choque frontal entre dos vehículos.

En contexto, la comunidad ha registrado otra persona fallecida en la primera fase de la referida operación especial, desde el Viernes de Dolores, día 27 de abril, y hasta el Domingo de Resurrección, el 29 del mismo mes, tras un accidente en la A-7 a su paso por Estepona (Málaga). En concreto, una salida de un turismo tras un choque dejaba una persona fallecida, otra herida de gravedad y una tercera herida leve.